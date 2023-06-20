Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliğinde karabulutlar! Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım....

Magazin dünyasında parmakla gösterilen çifti, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir türlü sorunları aşamıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden çift, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin yaptığı son paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı.

YOLLAR AYRILIYOR

Düvenci şunları yazdı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum."