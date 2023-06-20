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    Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliğinde karabulutlar! Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım....

    Bülent Şakrak ile evliliğinde karabulutlar gezen Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım... Güzel oyuncu Instagram’dan, “Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkarsın” yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Haziran tarihli saklambaç hbaerleri...

    Artık şen ’şakrak’ değil

    Magazin dünyasında parmakla gösterilen çifti, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir türlü sorunları aşamıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden çift, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin yaptığı son paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı.

    YOLLAR AYRILIYOR
    Düvenci şunları yazdı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum."



    İSTANBUL'DA 'HADİSE' ÇIKTI!
    Hadise, önceki akşam İstanbul Parkorman'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen 30 bin kişiye akıllardan silinmeyecek bir konser veren Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra dans şovlarıyla da yine çok konuşuldu. Sahnede giydiği tulum elbise ile de dikkat çeken şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Harika görünüyorsun İstanbul" diyerek karşıladı. Dinleyiclerini bütün şarkılara eşlik etmeleri de desibel rekorunu zorladı.



    KOYU SOHBET
    Oyuncu İbrahim Büyükak ile işletmeci Mustafa Aksakallı, Aya Yorgi Koyu'nda bir beachte görüntülendi. Uzun yıllardır iyi dost olan ve her yaz Çeşme'de mutlaka bir araya gelen ikili, denize girmek yerine iskelede sohbet etmeyi tercih etti. Kahkahaların bol olduğu sohbette kendilerini çeken magazincilere poz veren iki arkadaş, muhabirleri selamladıktan sonra konuşmaya devam etti. (Ercan AKGÜN)

        İZDİHAM YARATTI!
        Derya Bedavacı, gazino kültürünü Harbiye sahnesine taşıdı. İzdihamın yaşandığı konserde Bedavacı, kendisini telefonla çekmek için yarışan binlerce hayranının tezahüratlarıyla sahneye çıktı. 5 bin kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ünlü şarkıcı, Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kostümleriyle büyük beğeni aldı.


        TATİL 'DEMET'İ!
        Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Demet Özdemir, durmak nedir bilmiyor. Neredeyse her gün Instagram'dan fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, bu kez de renkli karelerini yayınladı. Oğuzhan Koç'la boşanmasının ardından kafa dağıtan Özdemir'e, "Oğuzhan'ı çoktan unuttu", "Tatillere doymuyor", "Sen her gün fotoğraf at, biz beğenelim" yorumları yapıldı.

        ROMANTİK ÇİFT
        Ecem Çırpan ve Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, romantik paylaşımlarına devam ediyor. Birlikte bir hayli keyifli vakit geçiren Şahin ile Çırpan, Belgrad Ormanları'nda aşka geldi. Sevgilisinin saçına çiçek takan Şahin, o anları Instagram'dan paylaştı.


            İLKER AKSUM EVLENDİ!
            Birbirinden iddialı dizilerde rol alan başarılı oyuncu İlker Aksum, ikinci kez damat oldu. İlker Aksum, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı nefes koçu Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi. Çift, dün Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girdi. İkiliyi bu anlamlı gününde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmadı.


            İSKELEYİ PODYUMA ÇEVİRDİ!
            Bir dönem 80 kiloya çıkan ve ardından diyet programıyla tekrar 36 bedene düşen ünlü manken Tülin Şahin tatil fotoğraflarıyla herkesi mest etti. İskelede pozlar veren ve adeta orayı podyuma çeviren ünlü manken Instagram'da büyük beğeni topladı. Eski formuna tekrar kavuşan Şahin'in fit hali de dikkat çekti.



            PASTA YAĞDI
            Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam Kalamış'ta müzikseverlerle buluştu. Salonu dolduran izleyicilerin içinde çok fazla kişinin doğum günü olması sebebiyle çok isim okuyup, doğum günü kutlayan Alaş: "Ben de pasta istiyorum" dedikten sonra, tüm doğum günü pastaları sahneye gelmeye başlayınca şaşırdı.



                TİRYAKİ YAPACAK!
                Betül Demir "Geceye Tiryaki" adını verdiği yepyeni şarkısını 23 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkısından bahseden Demir, "Gecenin büyülü sessizliğinde kalp atışlarınıza eşlik edecek, her dinlediğinizde sizi bambaşka duygularla sarıp sarmalayacak, tiryakisi olacağınız bir şarkı geliyor" diyerek iddialı konuştu.



                GİZLİ SAKLI AŞK
                Shakıra'nın adı şu sıralar Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile anılıyor. İkilinin ilişkilerinin dostça mı, yoksa daha fazlası mı olduğu hakkındaki söylentiler de çok konulşuluyor. Shakira'nın uzun yıllar boyu dostu olan gazeteci Jordi Martin, ikili arasındaki romantik ilişkiye dair detayları açıkladı. Martin, çiftin ilişkiyi yavaş ilerletme kararı aldığını ve bu durumdan sadece yakın çevrelerinin haberdar olduğunu söyledi.


                PANKART AÇTI: HAMİLEYİM
                Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, müjdeli haberi eşinin konserinde pankart açarak duyurdu. Müzisyen Traver Barker ile evli olan Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.

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                Haberler Saklambaç Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliğinde karabulutlar! Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım....
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