Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliğinde karabulutlar! Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım....

TATİL 'DEMET'İ!

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Demet Özdemir, durmak nedir bilmiyor. Neredeyse her gün Instagram'dan fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, bu kez de renkli karelerini yayınladı. Oğuzhan Koç'la boşanmasının ardından kafa dağıtan Özdemir'e, "Oğuzhan'ı çoktan unuttu", "Tatillere doymuyor", "Sen her gün fotoğraf at, biz beğenelim" yorumları yapıldı.