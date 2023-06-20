Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci evliliğinde karabulutlar! Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’den ayrılık gibi paylaşım....

Magazin dünyasında parmakla gösterilen çifti, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir türlü sorunları aşamıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden çift, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin yaptığı son paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı.
YOLLAR AYRILIYOR
Düvenci şunları yazdı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum."
İSTANBUL'DA 'HADİSE' ÇIKTI!
Hadise, önceki akşam İstanbul Parkorman'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen 30 bin kişiye akıllardan silinmeyecek bir konser veren Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra dans şovlarıyla da yine çok konuşuldu. Sahnede giydiği tulum elbise ile de dikkat çeken şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Harika görünüyorsun İstanbul" diyerek karşıladı. Dinleyiclerini bütün şarkılara eşlik etmeleri de desibel rekorunu zorladı.
KOYU SOHBET
Oyuncu İbrahim Büyükak ile işletmeci Mustafa Aksakallı, Aya Yorgi Koyu'nda bir beachte görüntülendi. Uzun yıllardır iyi dost olan ve her yaz Çeşme'de mutlaka bir araya gelen ikili, denize girmek yerine iskelede sohbet etmeyi tercih etti. Kahkahaların bol olduğu sohbette kendilerini çeken magazincilere poz veren iki arkadaş, muhabirleri selamladıktan sonra konuşmaya devam etti. (Ercan AKGÜN)