Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur ile evliliği hakkında konuştu: "Hiç pişman..."

TAM NOT ALDI!

Levent'te bir sanat galerisinde gerçekleştirilen, ''Without Boundaries'' sergisine farklı renk tonlarında 3 farklı portre eseri ile katılan sanatçı Dilan Tanburoğlu sanatseverlerden tam not aldı. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan sanatçı, eserlerinde kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini, asıl güzelliğin kusurlarda olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.