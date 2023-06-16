Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur ile evliliği hakkında konuştu: "Hiç pişman..."





SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Ceylan Çapa, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyetik güzel, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi. Çapa, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum" yanıtını verdi.



PAPARAZZİ OLDU!

Oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki akşam bir davete elinde fotoğraf makinesiyle katıldı. Aracından iner inmez etrafındakileri çekmeye başlayan oyuncu, bir anda ilgi odağı oldu. Kendisini çeken gazetecilere de flaş patlatmaya başlayan Tekin, ''Artık bende paparazziyim. Sizi çekiyorum'' diyerek güldürdü. (Doğan SAVAŞ)