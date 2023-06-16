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    Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur ile evliliği hakkında konuştu: "Hiç pişman..."

    Murat Dalkılıç, katıldığı bir programda eski eşi Merve Boluğur hakkında “Evlendiğime hiç pişman olmadım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Çok neşeliydik

    Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve güzel oyuncu Merve Boluğur, birlikteliklerini 2015 yılında nikah masasına taşımıştı. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Boluğur ve Dalkılıç 2017 yılında ise evliliklerini bitirmişti.

    "NEŞELİ BİR EVLİLİKTİ"
    Sosyal medya programına katılan Dalkılıç, evliliği ile ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Evlendiğine pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim. Gayet meşakatli ama neşeli bir evlilikti" yanıtını verdi.



    SON HALİ ŞAŞIRTTI!
    Ceylan Çapa, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyetik güzel, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi. Çapa, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum" yanıtını verdi.


    PAPARAZZİ OLDU!
    Oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki akşam bir davete elinde fotoğraf makinesiyle katıldı. Aracından iner inmez etrafındakileri çekmeye başlayan oyuncu, bir anda ilgi odağı oldu. Kendisini çeken gazetecilere de flaş patlatmaya başlayan Tekin, ''Artık bende paparazziyim. Sizi çekiyorum'' diyerek güldürdü. (Doğan SAVAŞ)



        MİLYONLUK ŞOV
        "Survivor" sunucusu Murat Ceylan, programın finalinden sonra Nişantaşı'da görüntülendi. Dominik Cumhuriyeti'nden dönen sunucu, aracını valeye bırakarak, AVM'de alışveriş yaptı. Yaklaşık beş ay sonra İstanbul'a gelen Ceylan, milyonluk spor aracıyla şehrin keyfini çıkardı.



        CİNSİYETİ BELLİ OLDU
        İkinci kez anne olmaya hazırlanan başarılı şarkıcı Atiye, çocuğunun cinsiyetini açıkladı. Ferah Feza adında bir kızı olan güzel şarkıcının yeni doğacak çocuğu da kız olacak. 34 yaşındaki şarkıcı, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.



        KISA BİR MOLA!
        Kariyerinde ve özel hayatında altın çağını yaşayan İrem Derici, konser maratonuna sevgilisi Atakan Işıktutan'la beraber kısa bir tatil arası verdi ve Bodrum'a gitti. Ünlü çift, tüm günü deniz kenarında güneşlenerek geçirdikten sonra aynı akşam soluğu Derici'nin menajeri Özgür Aras'ın Yalıkavak'ta açtığı mekanda aldı. Işık, lazer ve dans şovlarından çok etkilenen Derici "Aynısını sahneme istiyorum!" dedi.


            NAZARA GELDİ
            Yeni şarkısı 'Merkür'ü müzikseverlerle buluşturan Fulin, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni şarkısı için çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Fulin, kolundaki sargıyla dikkat çekti. Güzel şarkıcı, "Klipte geçirdiğim kazada dirseğim kırıldı. 2 haftadır kolum alçıdaydı. Yeni yeni kendime geliyorum ama göz var üzerimde, nazara geldim" dedi.



            TAM NOT ALDI!
            Levent'te bir sanat galerisinde gerçekleştirilen, ''Without Boundaries'' sergisine farklı renk tonlarında 3 farklı portre eseri ile katılan sanatçı Dilan Tanburoğlu sanatseverlerden tam not aldı. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan sanatçı, eserlerinde kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini, asıl güzelliğin kusurlarda olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.



            SEZONU AÇTI!
            Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Devrim Özkan, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, sezonu Bodrum'da açtı ve bikinili pozlarını yayınladı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Özkan, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Hadi, yazın tadını çıkartırken cildinizi de şımartın"



                YAKTI GEÇTİ!
                Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, şu sıralar yaz tatilinde... Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, havuz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Tugay, bikinisiyle verdiği poza "Yazı sevmeye başladım" notunu düştü. 44 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ve güzelliğine hayranlarından beğeni yağdı.


                'ÖZÜNE' DÖNDÜ
                Aynur Aydın, "Öldürdüm Bizi"yle müzikseverlerle yeniden buluştu. Yeni şarkısı için, özüne dönüşünü temsil ettiğini söyleyen Aydın, "Şarkıyı geçtiğimiz aylarda motivasyonumun en dipte olduğu dönemde dinledim ve sonra benim için her şey değişti. Şarkıyı dinlediğim ilk an bu şarkının kariyerimde yeni bir başlangıç olacağını hissettim" dedi.

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                Haberler Saklambaç Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur ile evliliği hakkında konuştu: "Hiç pişman..."
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