Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'e Barbie ve Ken benzetmesi!

Seda Sayan, önceki gün kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz tatili öncesinde alışveriş yapan Sayan ve eşi keyifli halleri ile dikkat çekti. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, şıklığıyla göz doldururken ikili için yine "Barbie ve Ken gibiler" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.