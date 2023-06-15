Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'e Barbie ve Ken benzetmesi!

Seda Sayan, önceki gün kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz tatili öncesinde alışveriş yapan Sayan ve eşi keyifli halleri ile dikkat çekti. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, şıklığıyla göz doldururken ikili için yine "Barbie ve Ken gibiler" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.
SAHNE ŞIKLIĞI
Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, giydiği kostümüyle ise yürek hoplattı. İstanbul'daki sahnesiyle yaz konserlerine start veren Tuğba Ünal, 2023'te sahnelerde fırtına gibi esecek.
SPORTİF BARIŞ
Barış Arduç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Rol aldığı projesinin tatile girmesi ile yakın dostlarına vakit ayıran yakışıklı oyuncu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Barış Arduç, her zamanki gibi de sportif tarzıyla objektiflere takıldı.