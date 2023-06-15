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    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'e Barbie ve Ken benzetmesi!

    Seda Sayan, müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı Sayan, şıklığıyla göz doldururken ikili için yine "Barbie ve Ken gibiler" şeklinde esprili yorumlar yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Barbie ve Ken!

    Seda Sayan, önceki gün kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz tatili öncesinde alışveriş yapan Sayan ve eşi keyifli halleri ile dikkat çekti. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, şıklığıyla göz doldururken ikili için yine "Barbie ve Ken gibiler" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.



    SAHNE ŞIKLIĞI
    Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, giydiği kostümüyle ise yürek hoplattı. İstanbul'daki sahnesiyle yaz konserlerine start veren Tuğba Ünal, 2023'te sahnelerde fırtına gibi esecek.



    SPORTİF BARIŞ
    Barış Arduç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Rol aldığı projesinin tatile girmesi ile yakın dostlarına vakit ayıran yakışıklı oyuncu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Barış Arduç, her zamanki gibi de sportif tarzıyla objektiflere takıldı.



        REKOR 'SİMGESİ'
        Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun Spotify'da aylık dinleyici sayısını hiçbir kadın pop yıldızı geçemiyordu. Simge Sağın, büyük bir başarıya imza attı! Sezen Aksu başta olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakarak aylık dinleyicisi en yüksek Türk kadın yıldızı oldu... Simge, şarkı platformunda 5.2 milyon aylık dinleyiciyi geride bıraktı.



        KULAK TIKADI!
        Uzun süredir yaşadığı ABD'den tatil için Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın, o günden beri aşırı zayıf görüntüsüyle gündem oldu. Hakkındaki eleştirilere kulak tıkayıp sağlıklı olduğunu açıklayan sosyetik ikoncan, dün de bu karelerini paylaştı. Süreyya Yalçın, bronz teni kadar takılarıyla da dikkat çekti.



        İSTANBUL DUYSUN!
        Ziynet Sali, yeni single çalışması 'Duy İstanbul'la müzikseverlerle yeniden buluştu. "Ben İstanbul'a aşık bir öğrenci olarak geldim. İstanbul'un yeri bende çok ayrı..." diyen Sali, "Duy İstanbul, yorgunluğa, kırgınlığa rağmen yine de aşkından vazgeçmek istemeyenlerin şarkısı oldu" dedi.

            ZİRVEDE FİNAL
            Atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', aksiyon ve heyecan dolu bir sezonu geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS", önceki akşam atv'de ekrana gelen sezon finali bölümüyle, Tüm Kişiler'de %4,67 izlenme oranı ve %13,58 izlenme payı, AB kategorisinde %3,72 izlenme oranı ve %11,97 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.



            LEZZETİN 'YALI'N HALİ
            Sürekli gündem olan Bodrum'daki fahiş fiyatlara inat, 20 yılı aşkın süredir lezzetin en 'yalın' halini müşteriye sunan bir restaurant, ünlü isimlerin de gözdesi haline geldi. Bodrum'un son yıllardaki gözde koyu Gündoğan'ın dillere destan sahilinde bulunan mekan, Ege mutfağının en gözde lezzetleri ve konumuyla farkını ortaya koyuyor. Mekanın müdavimleri arasında ünlü şef Somer Sivrioğlu, usta oyuncu Işıl Yücesoy, Ozan Doğulu ve Nurgül Yeşilçay gibi isimler bulunuyor.



            BEYAZ GECE
            Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından her yıl düzenlenen 'Beyaz Gece', önceki akşam ünlü iletişimci Özgür Aras'ın Bodrum Yalıkavak'ta açtığı yeni mekanı ENVY Night Life'ta gerçekleşti. Geceye Olgun Şimşek, Mansur Ark, Alp Kırşan, Bora Gencer, Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.

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            Akyapı yeni ticaret merkezleri
            Haberler Saklambaç Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'e Barbie ve Ken benzetmesi!
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