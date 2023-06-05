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    İbrahim Tatlıses aşkı yağmur çamur dinlemedi! Sağanak yağış İmparator'un hayranlarına etki etmedi

    İbrahim Tatlıses aşkı, sağanak yağmur dinlemedi. İmparator’un önceki akşamki İstanbul konserine giden binlerce kişi, sırılsıklam olmasına rağmen konseri terk etmedi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevgi yağmuru

    POLL Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde önceki akşam İmparator İbrahim Tatlıses'i ağırladı. Kuruçeşme Açıkhava'da bu sezon ilk kez perde açan müziğin usta ismi yağan yağmura rağmen 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.

    Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. "Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam" diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi.



    EDİS COŞKUSU
    Primavera Sound Barcelona 2023 festivalini izlemek için İspanya'da bulunan Edis, önce festival izledi ardından da bir başka festivalde konser vermek için Almanya'ya gitti. Ünlü yıldız, Rudolf Weber Arena Oberhausen'da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında sahne aldı. Edis'i dinlemek için bir araya gelen 25 bin seyirci, gün batımından gecenin geç saatlerine kadar müzik şöleni yaşadı.



    GİYDİ İADE ETTİ
    Geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles, ikizleri Milat-Melodi ve eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçen hafta biten Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösteren ve giydiği kıyafetiyle konuşulan Elles, "Cannes'da giydiğim kıyafeti iade etmek için geldim. Cannes çok güzel geçti" dedi.



    SEYİRCİYE TEŞEKKÜR
    Deneyimli oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun sahneyi paylaştığı oyunu "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", önceki gün bir AVM'de sergilendi. Oyun öncesi gazetecilerin karşısına ikiliden Hakan Yılmaz, "Oyunumuz gittiğimiz büyük ilgi görüyor. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Neredeyse 600 oyuna yaklaşık. Herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını ifade etti.



        BİTMEYEN DOSTLUK
        Eski basketbolcu Harun Erdenay, 3 yıldır birlikte olduğu eski voleybolcu Pınar Şenyılmaz ile geçtiğimiz hafta Fransa Büyükelçiliği'nde evlendi. Önceki gün yurda dönen Erdenay çifti, akşam üzeri ise dostlarıyla Kireçburnu'nda bulunan bir mekanda eğlence düzenledi. Çifti yakın dostları İbrahim Kutluay ve mekanın sahibi Mert Ersin de gecede yalnız bırakmadı.
        Doğan SAVAŞ



        BABA SEVGİ
        Sahnelerin sevilen isimlerinden Alişan, geride bıraktığımız gün oğlu Burak ile bir AVM'deydi. Baş başa mağazaları gezerken görülen baba oğul, ilk olarak Burak için alışveriş yaptılar ardından ise birlikte spor mağazalarını dolaştılar.



        DOĞAL MORAL
        Kendisi gibi oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta noktalayan Arzum Onan, kendisini doğaya attı. Aslantuğ ile boşanma davasına el ele gelerek gündem olan güzel oyuncu, soluğu Foça'da aldı. Oyuncunun doğa ile iç içe pozlarına beğeni yağdı. "Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum" diyen Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozlarına beğeni yağdı. Bu arada Mehmet Aslantuğ da boşanmadan sonra yaptığı açıklamada son altı aydır Arzum Onan ile ayrı evde yaşadıklarını açıklamıştı.



            TOZ PEMBE DEĞİL
            Bir yaşındaki oğlu Milan ile yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgiyle takip edilen Fulya Zenginer, hayatın her zaman güllük gülistanlık olmadığını söyledi. Bir yaşındaki oğlunun diş çıkarma sürecinde olduğunu dile getiren güzel oyuncu, bu kareye şöyle yazdı: "Her zaman her şey toz pembe değil."



            SEZONU AÇTI
            Ekranların güzel oyuncusu Aslı Turanlı, yazı Bodrum'da açtı. Arkadaşları ile Bodrum'a giden Turanlı, plajda sergilediği siyah şıklığıyla objektifin karşısına geçti. Güzel oyuncunun sosyal medyasından yaptığı paylaşımı, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.



            MİSS GİBİ TATİL...
            Tatile olan sevdası sayesinde neredeyse kış yüzü görmeyen Şevval Şahin, önceki gün de Bodrum'daydı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile gittiği Ege'nin incisinden paylaşım yapmaya doyamayan Miss Turkey 2018 güzeli model, bu karesiyle de fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.



                EŞSİZ DENEYİM
                Hollanda ile Türkiye arasında mekik dokuyan ve sürekli tatillere çıkan Cansu Tosun'un son durağı Muğla oldu. Köyceğiz'deki bir kampa katılan güzel oyuncu, buradan yaptığı paylaşımlara şöyle not düştü: "Sığla Ormanları ile tanıştım, Köyceğiz'deki göl kenarının unutulmaz güzelliği, Ağla Yaylası'nın güzel esintisi, Gökova Körfezi'ndeki kayaking deneyimi için çok teşekkürler."



                KIBRIS'TA START
                Yeni neslin başarılı Dj-produktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın, 2023 yaz turnesine Kıbrıs'ta başladı. Yaz sezonu boyunca 60 konser verecek olan ikili, ilk konserlerinde Kıbrıs'ı eğlenceye boğdu. Etkinlikten 2 gün önce tüm biletleri tükenen geceye katılan 2000 kişi, gece boyunca doyasıya eğlendi.



                ÇİFTE PROJE
                Dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen ve son günlerde yeni şarkısı "Geçmiş Olsun" ile adından sıkça söz ettiren Umut Açıkgöz, yaza iki yeni projeyle giriyor. 16 Haziran'dan itibaren Fulya'daki bir mekanda sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı, kıpır kıpır bir Lübnan şarkısını da sevenleriyle buluşturacak.

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