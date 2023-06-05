İbrahim Tatlıses aşkı yağmur çamur dinlemedi! Sağanak yağış İmparator'un hayranlarına etki etmedi

POLL Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde önceki akşam İmparator İbrahim Tatlıses'i ağırladı. Kuruçeşme Açıkhava'da bu sezon ilk kez perde açan müziğin usta ismi yağan yağmura rağmen 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.



Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. "Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam" diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi.





EDİS COŞKUSU

Primavera Sound Barcelona 2023 festivalini izlemek için İspanya'da bulunan Edis, önce festival izledi ardından da bir başka festivalde konser vermek için Almanya'ya gitti. Ünlü yıldız, Rudolf Weber Arena Oberhausen'da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında sahne aldı. Edis'i dinlemek için bir araya gelen 25 bin seyirci, gün batımından gecenin geç saatlerine kadar müzik şöleni yaşadı.