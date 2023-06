İbrahim Tatlıses aşkı yağmur çamur dinlemedi! Sağanak yağış İmparator'un hayranlarına etki etmedi

TOZ PEMBE DEĞİL

Bir yaşındaki oğlu Milan ile yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgiyle takip edilen Fulya Zenginer, hayatın her zaman güllük gülistanlık olmadığını söyledi. Bir yaşındaki oğlunun diş çıkarma sürecinde olduğunu dile getiren güzel oyuncu, bu kareye şöyle yazdı: "Her zaman her şey toz pembe değil."