İbrahim Tatlıses aşkı yağmur çamur dinlemedi! Sağanak yağış İmparator'un hayranlarına etki etmedi

POLL Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde önceki akşam İmparator İbrahim Tatlıses'i ağırladı. Kuruçeşme Açıkhava'da bu sezon ilk kez perde açan müziğin usta ismi yağan yağmura rağmen 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.
Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. "Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam" diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi.
EDİS COŞKUSU
Primavera Sound Barcelona 2023 festivalini izlemek için İspanya'da bulunan Edis, önce festival izledi ardından da bir başka festivalde konser vermek için Almanya'ya gitti. Ünlü yıldız, Rudolf Weber Arena Oberhausen'da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında sahne aldı. Edis'i dinlemek için bir araya gelen 25 bin seyirci, gün batımından gecenin geç saatlerine kadar müzik şöleni yaşadı.
GİYDİ İADE ETTİ
Geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles, ikizleri Milat-Melodi ve eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçen hafta biten Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösteren ve giydiği kıyafetiyle konuşulan Elles, "Cannes'da giydiğim kıyafeti iade etmek için geldim. Cannes çok güzel geçti" dedi.
SEYİRCİYE TEŞEKKÜR
Deneyimli oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun sahneyi paylaştığı oyunu "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", önceki gün bir AVM'de sergilendi. Oyun öncesi gazetecilerin karşısına ikiliden Hakan Yılmaz, "Oyunumuz gittiğimiz büyük ilgi görüyor. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Neredeyse 600 oyuna yaklaşık. Herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını ifade etti.