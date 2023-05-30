Yaşı ilerlemesine rağmen yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu bir mücevher markasının yeni koleksiyonun için kamera karşısına geçti. Reklam filminin yönetmenliğini usta isim Metin Arolat üstlendi.
Çekimlere verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şıkel ve Arolat, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
'FİT KALMAK ZOR DEĞİL'
Çağla Şıkel, basın mensuplarının soruları üzerine yıllara meydan okuyan formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle açıkladı: "Aslında fit kalmak zor değil. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor.