Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir. Ama enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok. Çocuklarım da benim enerji kaynağım. İki erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum"

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