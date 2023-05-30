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    Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı: “En büyük enerji kaynağım..."

    Çağla Şıkel, bir pırlanta markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Fiziğiyle birçok firmanın reklam yüzü olan ünlü manken, formunun sırrını açıkladı: “En büyük enerji kaynağım çocuklarım”

    Sırrını açıkladı!

    Yaşı ilerlemesine rağmen yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu bir mücevher markasının yeni koleksiyonun için kamera karşısına geçti. Reklam filminin yönetmenliğini usta isim Metin Arolat üstlendi.

    Çekimlere verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şıkel ve Arolat, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

    'FİT KALMAK ZOR DEĞİL'
    Çağla Şıkel, basın mensuplarının soruları üzerine yıllara meydan okuyan formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle açıkladı: "Aslında fit kalmak zor değil. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor.

        Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir. Ama enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok. Çocuklarım da benim enerji kaynağım. İki erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum"

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        Haberler Saklambaç Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı: “En büyük enerji kaynağım..."
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