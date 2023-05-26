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    Cannes Film Festivali giden Merve Dizdar kıyafetiyle alay konusu oldu! Ünlü oyuncudan rest: İğrenç, rezil, berbat...

    Cannes Film Festivali giden ve kıyafetiyle sosyal medyada alay konusu olan Merve Dizdar, ayağının tozuyla geldiği İstanbul’da rest çekti: “İğrenç, rezil, berbat gibi yorumlar...” İşte sizler için derlediğimiz 26 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Rest’ival!

    Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, İstanbul'a döndü. Yeni iş görüşmeleri için Levent'te bulunan menajerlik ofisine girerken görüntülenen Dizdar, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Festivalde giydiği elbisesine gelen kötü yorumlara yanıt veren ünlü oyuncu, "Bence çok güzel bir kıyafet... Giydiğim için muhtemelen beğenmişimdir ve bence çok güzeldim. Olumsuz yorumlarla ise mutsuz olmuyorum. İğrenç, rezil, berbat gibi yorumların yanında, beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı..." diye konuştu.



    ESTETİK GÜNAH DEĞİL
    İrem Derici, önceki gün Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde Atakan Işıktutan Londra'da tatil yapan Derici, "Asıl tatilimizi Haziran'da Bodrum'da" dedi. Sosyal meya fotoğraflarına photoshop yaptığını söyleyen şarkıcı, "Shop ve estetik günah değil" diyerek güldü.



    PLAN BELLİ!
    Barış Arduç, geçtiğimiz akşam Levent'te trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kırmayan oyuncu, "Set ve ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyi... Evde beni bekliyorlar" dedi. Muhabirlerin "Yaz tatili planınız var mı?" sorusuna Arduç, "Bu yaz yine Çeşme'ye gideceğiz" dedi. Doğan SAVAŞ



        İSPANYA YOLCUSU
        Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Evgin; Malaga, Madrid ve Barcelona'da konserler vermek üzere İspanya'ya gidecek. Evgin, 1 Haziran'da Malaga'da başlayacak olan İspanya turnesinde 3 şehirde 5 konser verecek.



        DİSCO KRALI
        Pascal Nouma, İstanbul'da bir mekanda performansını sergiledi. Uzun bir aradan sonra gazeteciler ile bir araya gelen Nouma, futbolcuların gece hayatı hakkında konuştu. Nouma, "Avrupa'da herkes kulübe gidiyor. Türkiye'de biraz anormal. Maçtan sonra disko yasaktı normalde... Ama biz gidiyorduk" dedi.



        BURAY MÜZİKALİ
        Sanatçı Buray, önceki gün bir okulda görev yapan öğretmenlerin özel daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Buray, öğrencilerin ve öğretmenlerinin günlerce hazırlandıkları özel sürpriz ile karşılandı. Milyonlara dinlettiği şarkılarını bu kez koro halinde öğrencilerden dinleyen Buray, "Büyük bir hayranlıkla izledim, resmen benim müzikalimi yapmışlar. Emek veren herkese teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



            ROTA KIBRIS
            Beş yıllık aşkı Onur Ünlü ile Aralık 2022'de ayrılan Hazar Ergüçlü, bir süre önce de müzisyen Kutay Soyocak ile beraber olmaya başladı. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen güzel oyuncu, önceki akşam sevgilisiyle verdiği bu romantik karesini Instagram hesabından paylaştı. 31 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisiyle ailesinin yanına Kıbrıs'a gidip tatil yapmayı planladığı öğrenildi.



            HAMİLELİK YARADI
            Hacı Sabancı ile evliliğinden anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, önceki gün sosyal medyasından renkli bir paylaşıma imza attı. Pembe kıyafetiyle belirginleşen karnını gözler önüne seren sosyetik güzele, takipçilerinden "Hamilelik yaramış, güzelliğine güzellik katılmış" yorumları yapıldı.



            KONSER DİYETİ
            Gülben Ergen yaz konserlerine start vermeden sıkı bir diyet uygulamaya başladı. Yaz konserleri öncesi geleneksel diyet programına giren Ergen, hayvansal gıdaları hayatından çıkardı. Bir süre bitkisel ağırlıklı beslenecek Ergen'in diyet listesinde sadece sebze ve meyve var. Haziran sonu çocuklarıyla Bodrum'daki yazlığına çekilecek olan sanatçı, ailesine vakit ayıracak. Ardından da konser serisine Gürcistan'da start verecek.



                ATEŞ GİBİ
                Pop müziğin sevilen ismi Seçil Gür, "Gidesim Var" ile iddialı geliyor. Seçil Gür müziğiyle olduğu kadar yeni şarkısı için verdiği tanıtım pozlarıyla da çok konuşuluyor. Gür'ün fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy imzalı kırmızı elbiseli pozları sosyal medyada olay yarattı... Güzel şarkıcının fotoğraflarına "Ateş gibi" yorumları yapıldı.



                GEZGİN AŞIKLAR
                Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan, geçtiğimiz gece İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşıran çift, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı. Ünsal, "Paris'ten geldik. Çok yorgunuz. Kendimi çok kötü ve bitkin hissediyorum. Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. Sonra konuşuruz. İyi geceler" dedikten sonra sevgilisi ile beraber evlerinin yolunu tuttu. Ünlü çift, kısa süre önce de Bali'de tatil yapmıştı.



                BABA-KIZ GÜNÜ
                Başarılı şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün kızı Zeyno ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Teoman, yoğun konser maratonu kızıyla vakit geçirdiğini söyledi. Deneyimli isim, "Yeni şarkı için sevenlerim çok beklemiş ama ilham öyle 'hadi' deyince gelen bir şey değil" diyerek espri yaptı.



                    SİMGE'NİN YAZI
                    Simge, 5 yıl sonra tekrar patlayan 'Aşkın Olayım' ve son şarkısı 'Harcandıkça' ile listelerin zirvesini zorlarken yaz boyunca Türkiye'nin birçok noktasında sevenleriyle buluşacak. Bu yaz 47 konser verecek olan Simge; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa'da büyük bir şov ekibiyle hazırladığı açık hava konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.



                    HEİDİ BAKALIM
                    Dünyaca ünlü model Heidi Klum yıllara meydan okuyan güzelliğini Cannes Film Festivali'nde cesurca sergilemekten kaçınmadı. Bacaklarını 2015 yılında 2 milyon dolara sigortalatan 50 yaşındaki model, festivalde de çok iddialıydı. Derin bacak ve göğüs dekolteli kıyafetiyle galaya katılan Klum, hayran bıraktı.



                    EKRANIN HAKİMİ
                    ATVN'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', 127. bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12, 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi oldu.



                        YALI PİŞMANI!
                        Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yalı' açıklamasıyla gündem olmuştu. 43 yaşındaki manken "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim" deyip eklemişti:



                        'NE DERTLERİ VAR!'
                        "Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz'da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor." Bu sözleriyle "Ne dertler var!" dedirten Şahin, dün yaptığı paylaşımla ise kendisini ti'ye aldı. Aldığı hapın fotoğrafını paylaşan ünlü model, "Sinüzit. nerede olursam olayım geçmiyor" notu düşerek "Yalıdan taşındığına bin pişman" dedirtti.

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                        Haberler Saklambaç Cannes Film Festivali giden Merve Dizdar kıyafetiyle alay konusu oldu! Ünlü oyuncudan rest: İğrenç, rezil, berbat...
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