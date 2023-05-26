Cannes Film Festivali giden Merve Dizdar kıyafetiyle alay konusu oldu! Ünlü oyuncudan rest: İğrenç, rezil, berbat...

Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, İstanbul'a döndü. Yeni iş görüşmeleri için Levent'te bulunan menajerlik ofisine girerken görüntülenen Dizdar, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Festivalde giydiği elbisesine gelen kötü yorumlara yanıt veren ünlü oyuncu, "Bence çok güzel bir kıyafet... Giydiğim için muhtemelen beğenmişimdir ve bence çok güzeldim. Olumsuz yorumlarla ise mutsuz olmuyorum. İğrenç, rezil, berbat gibi yorumların yanında, beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı..." diye konuştu.