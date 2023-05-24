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    Gözde güzel 'av'landı: Güzel popçu Simge gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı!

    Çapkınların gözdesi haline gelen Simge, aradığı aşkı meslektaşında buldu. Kariyerinde altın çağını yaşayan güzel popçunun bir süredir Koray Avcı ile gizli gizli görüştüğü konuşuluyor...

    Doğan Savaş
    Takvim
    Gözde güzel ’av’landı

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında Simge Sağın geliyor...

    Müzikal anlamdaki başarısı kadar Galatasaray ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısıyla sık sık gündem olan güzel şarkıcı, çapkınların da hedefindeydi. Hayatında kimsenin olmadığını açıklayan Simge, geçtiğimiz günlerde de "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı.

    Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti. Ünlü şarkıcı, sıkıldığı yalnızlıktan kurtuldu. Konuşulanlara göre Simge, gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı.

        AŞK ORUCUNU BOZDU
        Bir süredir teknede yaşayan Avcı ile gizli gizli görüştüğü iddia edilen güzel şarkıcı, bu yakınlaşmayı da şimdilik gizli tutuyor. Bu arada 41 yaşındaki Simge, iki yıllık aranjör aşkı Aytaç Özgümüş ile geçtiğimiz Haziran'da ayrılmış ve ondan sonra kimseyle beraber olmamıştı.

        33 yaşındaki Avcı'nın adı ise bugüne dek sadece Ebru Keskin ile anıldı.

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        Haberler Saklambaç Gözde güzel 'av'landı: Güzel popçu Simge gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı!
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