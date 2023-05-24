Gözde güzel 'av'landı: Güzel popçu Simge gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında Simge Sağın geliyor...
Müzikal anlamdaki başarısı kadar Galatasaray ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısıyla sık sık gündem olan güzel şarkıcı, çapkınların da hedefindeydi. Hayatında kimsenin olmadığını açıklayan Simge, geçtiğimiz günlerde de "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı.
Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti. Ünlü şarkıcı, sıkıldığı yalnızlıktan kurtuldu. Konuşulanlara göre Simge, gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı.