Gözde güzel 'av'landı: Güzel popçu Simge gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı!

AŞK ORUCUNU BOZDU

Bir süredir teknede yaşayan Avcı ile gizli gizli görüştüğü iddia edilen güzel şarkıcı, bu yakınlaşmayı da şimdilik gizli tutuyor. Bu arada 41 yaşındaki Simge, iki yıllık aranjör aşkı Aytaç Özgümüş ile geçtiğimiz Haziran'da ayrılmış ve ondan sonra kimseyle beraber olmamıştı.