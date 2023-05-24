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    Kazıklı servis: Bodrum'daki lahmacun fiyatlarından sonra kuver ücretleri dudak uçuklattı!

    Bodrum, lahmacun fiyatlarıyla konuşulurken Çeşme’den yansıyan adisyonlar ise yıllardır süren kuver ve servis ücreti tartışmasını yine alevlendirdi. Alaçatı’daki bir mekan kişi başı 40 TL kuver almakla kalmadı; 40 bin 380 TL’lik hesaba 3.500 TL servis ücreti yansıttı.

    Kazıklı servis

    Yazın yaklaşmasıyla herkes Bodrum'daki 450 TL'lik lahmacunu konuşurken şimdi de gözler Çeşme'ye çevrildi. Instagram'daki 'cesmehesaplutfen' isimli adres, hafta sonları şimdiden dolup taşan Çeşme'deki birçok mekandan adisyonları yayınladı.

    Hamburgerin 390 TL, mezelerin 85 ile 130 TL, şevketi bostanın 250 TL, sodanın 30 TL, kalamar tavanın da 280 ile 350 TL arasında müşteriye sunulduğu birçok mekanda son dönemin çok tartışılan bir konusu da yine gündeme geldi. Bu da işletmecelerin hem kuver hem de servis ücreti almasıydı.

    ÇATAL, BIÇAĞA 100 TL!
    Adisyonlar arasında en dikkat çekeni ise 30 Nisan'da Alaçatı'nın popüler restoranlarından birine giden 15 kişilik grubun ödediği hesaptı. 40 bin 380 TL ödeyen grup, kişi başı 60 TL kuver ödedi. Kabarık hesabın 3 bin 500 TL'si de servis bedeliydi. Yine Alaçatı'da başka bir mekana giden 11 kişi de hem kişi başı 40 TL kuver ödedi; hem de gelen 13 bin 579 TL'lik hesabın 1.234 TL'si de servis bedeliydi. Bu adisyonlar da hem kuver hem de servis ücreti alınır mı tartışmasını başlattı.

        FİKİR AYRILIKLARI VAR
        Geçtiğimiz yıllarda da gündem olan tartışma sonrası Vedat Milor şu yorumu yapmıştı: "Hem kuver hem de yüzde 10 gibi bir meblağ makul bir servis ücreti kabul edilebilir. Ama patronun bu paraya dokunmaması lazım. Bu ücretin salonda ve mutfakta çalışanlar arasında adil bir formüle göre bölüştürülmesi lazım. Servisin de düzgün olması şart.

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