Kazıklı servis: Bodrum'daki lahmacun fiyatlarından sonra kuver ücretleri dudak uçuklattı!

ÇATAL, BIÇAĞA 100 TL!

Adisyonlar arasında en dikkat çekeni ise 30 Nisan'da Alaçatı'nın popüler restoranlarından birine giden 15 kişilik grubun ödediği hesaptı. 40 bin 380 TL ödeyen grup, kişi başı 60 TL kuver ödedi. Kabarık hesabın 3 bin 500 TL'si de servis bedeliydi. Yine Alaçatı'da başka bir mekana giden 11 kişi de hem kişi başı 40 TL kuver ödedi; hem de gelen 13 bin 579 TL'lik hesabın 1.234 TL'si de servis bedeliydi. Bu adisyonlar da hem kuver hem de servis ücreti alınır mı tartışmasını başlattı.