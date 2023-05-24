Festivalin ilk gününden beri kentte olan Meryem Uzerli de kendini korumak için bir dizi önlem aldı. Kaldığı oteldeki odasına yabancı kimsenin girmesini istemeyen güzel oyuncu, bu nedenle otelin temizlik hizmetini de kullanmadı. Özel davetler dışında cep telefonunu boynuna asıp dolaşan Uzerli, yanında hiç nakit para bulundurmuyor.