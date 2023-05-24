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    Meryem 'bond': Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’nde hırsızlığa karşı bir dizi önlem aldı!

    Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli, aşırı kalabalık nedeniyle artan hırsızlık olayları için bir dizi önlem aldı. Odasını dahi temizlettirmeyen güzel oyuncu, yanında nakit taşımıyor ve cep telefonunu da davetler dışında boynuna asıyor.

    Meryem ’bond’!

    Bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın gözde kentinde bu sene de izdihama yol açtı. Hollywood yıldızlarından modellere, iş insanlarından yapımcılara kadar birçok ismin akın ettiği Cannes'da yine hırsızlık olaylarında artış yaşandı.

    Festivalin ilk gününden beri kentte olan Meryem Uzerli de kendini korumak için bir dizi önlem aldı. Kaldığı oteldeki odasına yabancı kimsenin girmesini istemeyen güzel oyuncu, bu nedenle otelin temizlik hizmetini de kullanmadı. Özel davetler dışında cep telefonunu boynuna asıp dolaşan Uzerli, yanında hiç nakit para bulundurmuyor.

    TÜRKLER MAĞDUR OLMUŞTU
    Özel davetler için yanında getirdiği mücevherleri de otelin kasasına koydurtan Alman oyuncu, aşırı kalabalık olan caddelerden de uzak duruyor. Bu arada geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali için Fransa'ya giden Erkan Petekkaya, kapkaç mağduru olup telefonunu çaldırdı.
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        Haberler Saklambaç Meryem 'bond': Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’nde hırsızlığa karşı bir dizi önlem aldı!
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