Bedri Güntay'dan eşi Pelin Karahan'a dudak uçuklatan hediye! 300 bin TL'lik...

SARI-KIRMIZI UYUM

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Güntay, geçtiğimiz haftalarda da yine 300 bin TL'lik saatin bu kez de sarısını Pelin Karahan için aldı. Ünlü çift, Galatasaray'ın son maçını da toplam değeri 600 bin TL olan sarı ve kırmızı renkteki Rolex saatlerini takıp izledi.