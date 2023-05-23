Bedri Güntay'dan eşi Pelin Karahan'a dudak uçuklatan hediye! 300 bin TL'lik...

Magazin dünyası arasında saat tutkusu, moda oldu. Birçok ünlü isim, gayri menkulün yanı sıra saatlere de yatırım yapmaya başladı.
Bu isimler arasına Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay da eklendi. Güntay, geçtiğimiz aylarda güzel oyuncuya 37. yaş gününde Rolex hediye etmişti. Bedri Güntay, aynı saatin kırmızısını da kendisine aldı.
SARI-KIRMIZI UYUM
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Güntay, geçtiğimiz haftalarda da yine 300 bin TL'lik saatin bu kez de sarısını Pelin Karahan için aldı. Ünlü çift, Galatasaray'ın son maçını da toplam değeri 600 bin TL olan sarı ve kırmızı renkteki Rolex saatlerini takıp izledi.