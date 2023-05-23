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    Güzel oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Sefo Bodrum’da fena yakalandı!

    Bir süredir aşklarını gizleyen Melisa Döngel ve rapçi Sefo, Bodrum’da ortaya çıktı. Birlikte kahvaltı pozu veren çift, düşman çatlattı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli Salambaç haberleri...

    Aşk tam gaz

    Yılan hikayesine dönen Melisa Döngel ve Sefo aşkı sonunda rotasını buldu. Sık sık görüntü veren fakat aşklarını inkar eden ikili, birlikteliklerini bir türlü açıklamıyordu. Sefo'nun her konserini en önden izleyen bir an olsun yanından ayrılmayan güzel oyuncu, daha önce tek kelime etmemişti. Aşk soruları karşısında kaçamak cevaplar veren Döngel ve ünlü rapçi Bodrum'da görüntülendi. Artık saklanmayan ve ilişkilerini inkar etmeyen çift, kahvaltı pozlarıyla da oldukça konuşuldu. İkiliyi görenler "Saklamayın artık", "Çıkın ilişkinizi açıklayın" gibi yorumlarda bulundu.

    MİLYONLUK SAHNE
    Ünlü sanatçı Linet önceki akşam Maslak'ta sahneye çıktı. Linet'i İstanbul ve yurtdışından da hayranları dinlemeye geldi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Linet, yepyeni repertuarı ile Türk Sanat Müziği, Arabesk ve pop şarkılarıyla geceye damga vurdu. Linet, geçtiğimiz günlerde İtalya'dan aldığı iki kıyafeti ve milyonluk ünlü bir marka takılarıyla sahnede göz kamaştırdı.



    'GÜLBEN' FARKI
    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Ankara'da bir otelde sahne aldı. İş dünyasının birçok önemli ismi güzel şarkıcıyı dinlemeye geldi. Bu özel konser, Ergen'in büyüleyici performanslarıyla dopdolu bir akşama dönüştü. Şarkılarıyla dinleyicileri etkileyen Ergen, Ankaralı iş insanlarına muhteşem bir gece yaşatarak yine farkını konuşturdu.



        50'LER MODASI!
        Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Arar, ünlü bir modacı imzalı 50'lerin esintilerini taşıyan kostümüyle misafirlerinden büyük övgü aldı. Kendisinin Grace Kelly hayranı olduğunu belirten güzel şarkıcı, "O yüzden bu gece böyle bir tercih yaptım" dedi.



        BÜYÜK TALİHSİZLİK
        Dansöz Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Gazetecileri görünce selam veren Kınalı, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını ve nezarethaneye atıldığını dile getirdi. Ünlü dansöz, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söyleyip, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Kiracım benden şikayetçi olmuş. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık 6 saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.



        YILDIZLI PAYLAŞIM
        Cannes Film Festivali başladığı günden beri sosyal medyasından paylaşımlar yapan Meryem Uzerli, önceki akşam da özel bir davete katıldı. Mavi elbisesiyle güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, aralarında Naomi Campbell'ın da olduğu yıldızlarla verdiği pozları beğeniye sundu.



            'ANA'DOLU
            ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu ile eşi Sinem Kobal, örnek aile hayatlarıyla takdir topluyor. Kızlarının doğa ve memleket sevgisiyle büyümesi için ellerinden geleni yapan ünlü çift, önceki gün soluğu Ankara'da aldı. Sık sık gittikleri İmirzalıoğlu'nun doğup büyüdüğü Üçem Köyü'ne giden çifte Kobal'ın annesi de eşlik etti.

            "DOĞAYI TANISINLAR"
            Minik Lalin ve Leyla, traktöre binip bahçeden elleriyle sebze-meyve topladı. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şöyle demişti: "Kızlarımızı köye sık götürmeye çalışıyoruz ki, doğayı ve hayvanları tanıyıp iç içe büyüsünler."



            GÖZ KAMAŞTIRDI
            Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali başladı. Festivalde Türk iş insanı Aslı Tarcan geçen yıl olduğu gibi bu yılda kırmızı halıda boy gösterenler arasındaydı. Giydiği kıyafet ile ilgi odağı olan Tarcan, festivalin dikkat çeken isimlerinden oldu. Tarcan, bu alanda yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti.

            ANLAMLI KAMPANYA
            Genç kuşağın yıldız isimlerinden Serra Pirinç, İyilik Paylaş platformu üzerinden anlamlı bir kampanya başlattı. Ünlü yıldız, 19 Haziran'daki doğum günü için kendisine hediye vermek isteyen sevenleri ve takipçilerinden Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmalarını rica etti. Pirinç, otizmli çocuklar yararına başlattığı kampanyayı sosyal medya hesaplarında duyurdu.



                DÜNYA LİSTELERİNDE
                Dünyanın 1 numaralı müzik platformu Beatport'ta Dj'ler Dom Dolla, Chris Lake, Fisher gibi isimlerin yanında artık genç Türk yetenek Kubilay Aydın da müzikleri ile boy gösterecek. Oturduğu evin alt katını tamamı ile stüdyo yapan Aydın iki gün önce yayınlamaya başladığı "Situation" adlı parçası ile "Beatport Tech Hous"e listesine hızlı bir giriş yaparak 49. sırada yer aldı.



                DOSTÇA KUTLAMA
                Ekranların güzel sunucusu ve müzik dünyasının başarılı yorumcusu Merve Akıncı, yeni yaşını Antalya ve İstanbul'dan gelen yakın dostlarıyla kutladı. Akıncı, "Ben hayata güzel bakmayı 20 yaşımda öğrendim, bu benim ruhumun estetiği oldu" dedi

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                Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Sefo Bodrum’da fena yakalandı!
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