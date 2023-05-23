



'ANA'DOLU

ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu ile eşi Sinem Kobal, örnek aile hayatlarıyla takdir topluyor. Kızlarının doğa ve memleket sevgisiyle büyümesi için ellerinden geleni yapan ünlü çift, önceki gün soluğu Ankara'da aldı. Sık sık gittikleri İmirzalıoğlu'nun doğup büyüdüğü Üçem Köyü'ne giden çifte Kobal'ın annesi de eşlik etti.



"DOĞAYI TANISINLAR"

Minik Lalin ve Leyla, traktöre binip bahçeden elleriyle sebze-meyve topladı. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şöyle demişti: "Kızlarımızı köye sık götürmeye çalışıyoruz ki, doğayı ve hayvanları tanıyıp iç içe büyüsünler."