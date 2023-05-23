Yılan hikayesine dönen Melisa Döngel ve Sefo aşkı sonunda rotasını buldu. Sık sık görüntü veren fakat aşklarını inkar eden ikili, birlikteliklerini bir türlü açıklamıyordu. Sefo'nun her konserini en önden izleyen bir an olsun yanından ayrılmayan güzel oyuncu, daha önce tek kelime etmemişti. Aşk soruları karşısında kaçamak cevaplar veren Döngel ve ünlü rapçi Bodrum'da görüntülendi. Artık saklanmayan ve ilişkilerini inkar etmeyen çift, kahvaltı pozlarıyla da oldukça konuşuldu. İkiliyi görenler "Saklamayın artık", "Çıkın ilişkinizi açıklayın" gibi yorumlarda bulundu.
MİLYONLUK SAHNE
Ünlü sanatçı Linet önceki akşam Maslak'ta sahneye çıktı. Linet'i İstanbul ve yurtdışından da hayranları dinlemeye geldi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Linet, yepyeni repertuarı ile Türk Sanat Müziği, Arabesk ve pop şarkılarıyla geceye damga vurdu. Linet, geçtiğimiz günlerde İtalya'dan aldığı iki kıyafeti ve milyonluk ünlü bir marka takılarıyla sahnede göz kamaştırdı.
'GÜLBEN' FARKI
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Ankara'da bir otelde sahne aldı. İş dünyasının birçok önemli ismi güzel şarkıcıyı dinlemeye geldi. Bu özel konser, Ergen'in büyüleyici performanslarıyla dopdolu bir akşama dönüştü. Şarkılarıyla dinleyicileri etkileyen Ergen, Ankaralı iş insanlarına muhteşem bir gece yaşatarak yine farkını konuşturdu.