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    Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı

    Hande Erçel, bir markanın yüzü olarak Cannes Film Festivali’ne gitti. Güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda aynı davete katılan Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı.

    Açık ara Hande

    Bu yıl 76.'sı düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali'ne bir markanın yüzü olarak Hande Erçel katıldı. Ünlü oyuncu, Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile göz kamaştırdı. Hande Erçel'in güzelliği, sosyal medyada anketlere de konu oldu.

    2018 yılında aynı etkinliğe katılan Serenay Sarıkaya ile 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz ile Hande Erçel arasında "Hangisi daha şık ve büyüleyici?" tartışması çıktı.

    BİR HAFTADIR DETOKSTA
    Neredeyse tüm anketlere Erçel, meslektaşlarına açık ara fark attı.

        Bu arada verdiği kilolarla dikkat çeken Hande Erçel'in son bir haftadır sadece çorba, detoks suları ve aralarda yeşil elma tükettiği söyleniyor.


        Yine güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda da yaptığı ketojenik diyet sayesinde şimdiki formuna kavuşmuştu.

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        Haberler Saklambaç Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı
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