Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı

Bu yıl 76.'sı düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali'ne bir markanın yüzü olarak Hande Erçel katıldı. Ünlü oyuncu, Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile göz kamaştırdı. Hande Erçel'in güzelliği, sosyal medyada anketlere de konu oldu.
2018 yılında aynı etkinliğe katılan Serenay Sarıkaya ile 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz ile Hande Erçel arasında "Hangisi daha şık ve büyüleyici?" tartışması çıktı.
BİR HAFTADIR DETOKSTA
Neredeyse tüm anketlere Erçel, meslektaşlarına açık ara fark attı.