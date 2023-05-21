Her şey çocuklar için: Gülben Ergen'in kurucusu olduğu dernek 44'üncü anaokulunu açtı!

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44. Anaokulunu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açtı. Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, proje koordinatörü Ebru Tüzel Çalışkan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve devlet protokolü katıldı.
Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan 'Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. 2011 yılından bu yana 43 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44. Anaokulunu "11 ilimizde 11 anaokulu" sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda, deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açtı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti: Amerika'da yaşayan Türk dostlarımızın bağışları, özellikle depremden etkilenen şehirlerde çok büyük farklar yarattı.