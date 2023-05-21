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    Gizli 'saklı' yok: İrem Sak ile basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz evlilik yolunda!

    Güzel oyuncu İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, evlilik yoluna girdi. İddialara göre ailelerini tanıştıran çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.

    Gizli saklı yok!

    Ünlü oyuncu İrem Sak'ın bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

    Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, nadir de olsa sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor. NBA'de basketbol hayatını sürdüren Furkan Korkmaz ve İstanbul'da yaşayan İrem Sak'ın arasında mesafe olsa da aşk engel tanımadı.

    EVLİLİK YAKIN
    Biricik aşkına "Hatun" diye seslenen Furkan Korkmaz, İrem Sak'ın ailesinin gözüne de girdi. İddiaları göre ailelerini tanıştıran 37 yaşındaki güzel oyuncu ve 25 yaşındaki milli basketbolcu, evlilik adına ilk sinyalleri verdi.
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        Milyonların geliri artıyor
        Haberler Saklambaç Gizli 'saklı' yok: İrem Sak ile basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz evlilik yolunda!
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