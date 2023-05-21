Bir garip 'hadise': Hadise ve Murdo'nun olay klibi sonrası aşk dedikoduları iyice kızıştı!

2022 Eylül ayında Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, daha sonrasında Murda ile verdiği samimi pozlarla gündem olmuştu. 'Sen Dönene Kadar' isimli şarkılarını dinleyiciyle buluşturan ikili, klipteki yakınlıkları ve Hadise'nin cesur kıyafet seçimiyle oldukça konuşuldu. Klipte iki eski sevgiliyi canlandıran Hadise ve Murda'nın yakınlığı gözlerden kaçmadı. Ünlü ikilinin yakınlıkları kliple de sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz akşam konser veren Hadise ve Murda'nın samimi dansı sosyal medyanın gündemine düştü. İkili için, "Çıkın aşkınızı açıklayın" yorumları yapıldı.
ELİNDEN DÜŞMEDİ
Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş sonrası çantaları ile aracını beklerken objektiflere yansıyan Erken'in uzun süren telefon görüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sonrası ise muhabirlere "Kolay gelsin" demekle yetinen Ece Erken, hızla aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
İŞ TOPLANTISI
Sahnelerin başarılı ve güzel ismi Ziynet Sali, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda görüşen Sali, burada hem yemek yedi hem de toplantılarını gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Sali'ye sevenleri de yoğun ilgi gösterdi.