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    Bir garip 'hadise': Hadise ve Murdo'nun olay klibi sonrası aşk dedikoduları iyice kızıştı!

    Hadise ve Murda arasındaki aşk dedikoduları iyice yükseldi. Birlikte klip çeken ve sonrasında konser veren ikilinin samimi halleri dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir garip ’hadise’!

    2022 Eylül ayında Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, daha sonrasında Murda ile verdiği samimi pozlarla gündem olmuştu. 'Sen Dönene Kadar' isimli şarkılarını dinleyiciyle buluşturan ikili, klipteki yakınlıkları ve Hadise'nin cesur kıyafet seçimiyle oldukça konuşuldu. Klipte iki eski sevgiliyi canlandıran Hadise ve Murda'nın yakınlığı gözlerden kaçmadı. Ünlü ikilinin yakınlıkları kliple de sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz akşam konser veren Hadise ve Murda'nın samimi dansı sosyal medyanın gündemine düştü. İkili için, "Çıkın aşkınızı açıklayın" yorumları yapıldı.



    ELİNDEN DÜŞMEDİ
    Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş sonrası çantaları ile aracını beklerken objektiflere yansıyan Erken'in uzun süren telefon görüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sonrası ise muhabirlere "Kolay gelsin" demekle yetinen Ece Erken, hızla aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



    İŞ TOPLANTISI
    Sahnelerin başarılı ve güzel ismi Ziynet Sali, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda görüşen Sali, burada hem yemek yedi hem de toplantılarını gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Sali'ye sevenleri de yoğun ilgi gösterdi.

        SENARYOYU KONUŞACAĞIZ
        Ünlü yazar Muhammed Gömük, önceki gün oyuncu Metin Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Muhammed ile sinema filmi için bir aradayız. Toplantı yapmak için İzmir'den geldi. Senaryonun detaylarını konuşacağız. Şimdi Muhammed'i bekletmeyelim. Ayrıntıları yemek sonrası vereceğiz" dedi.



        CANNES YOLCUSU
        Bu yıl 76.sı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oyuncu Hande Erçel yola çıktı. Uçaktan paylaşım yapan Erçel, tarzıyla da dikkat çekti. Pembe ceketi ve salaş tarzıyla dikkat çeken güzle oyuncu beğeni topladı. Ünlü oyuncu, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.

        DARTH VADER OLDU
        Birce Akalay, arkadaşının doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem tercih etti. Asmalımescit'te arkadaşlarıyla bir araya gelen Akalay, 'Hayko' adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu'nun doğum günü partisine katıldı. Oyuncu, "Star Wars" hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi. O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

            İLK PAYLAŞIM
            Hamile kaldıktan sonra uzun zamandır aşk yaşadığı Berkun Oya ile evlenen Funda Eyiğit, oğlunu kucağına aldı. Başarılı isim oğluna Civan adını verirken, doğumdan sonra ilk kare de geldi. Eryiğit paylaşımına, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düştü.

            ALIŞVERİŞ GÜNÜ...
            Galatasaray'da son dönemin en başarılı ismi olan Lucas Torreira, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü markalardan tek başına alışveriş yapan ünlü futbolcu, muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi.

            YALNIZ ADAM
            İbrahim Selim, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına alışverişe çıkan Selim, bir süre mağazaları dolaştı. Kendi adını taşıyan talk show programıyla da geniş bir kitleye hitap eden Selim, özellikle son dönemde gelen olumlu tepkiler için mutlu olduğunu söyledi.



                SÜPERSTAR İZDİHAMI! KURUÇEŞME
                Açıkhava Sahnesi, önceki akşam konser maratonuna anlamlı ve görkemli bir konserle start verdi. Sezon açılışında Ajda Pekkan'ı ağırlayan Kuruçeşme Sahnesi, Süperstar'ın ışığıyla parladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Pekkan, aralıksız 2,5 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti.

                'Yeniden Başlasın' şarkısıyla hayranlarına "Merhaba" diyen Süperstar, sahneye adım atar atmaz güzelliği ve sahne enerjisiyle dinleyiciyi büyüledi. Her zaman olduğu gibi kostümüyle fark yaratan ünlü sanatçı, şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla kendine hayran bıraktı. Dansçılarının da eşlik ettiği Süperstar, sahnede göbek atarak dinleyiciyi hayran bıraktı.



                GÖZLERE HİTAP ETTİ
                19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen İrem Derici konserine İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Avcılar Meydanında sahne alan şarkıcı, dinleyicilere bayram coşkusunu yaşattı. Ünlü şarkıcı kırmızı elbisesi ve enerjisiyle göz doldurdu.

                BENZERSİZ ŞÖLEN!
                19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamalarını Göksel'in muhteşem konseri ile gerçekleştirdi. Kartal Meydanı'na kurulan dev sahnede konser veren Göksel, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Bu konser için klip ve fotoğraf çekimi için gittiği Milano'dan erken dönen Göksel, sahnede giydiği kıyafetle göz kamaştırdı.

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                Milyonların geliri artıyor
                Haberler Saklambaç Bir garip 'hadise': Hadise ve Murdo'nun olay klibi sonrası aşk dedikoduları iyice kızıştı!
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