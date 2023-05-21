Bir garip 'hadise': Hadise ve Murdo'nun olay klibi sonrası aşk dedikoduları iyice kızıştı!





İŞ TOPLANTISI

Sahnelerin başarılı ve güzel ismi Ziynet Sali, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda görüşen Sali, burada hem yemek yedi hem de toplantılarını gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Sali'ye sevenleri de yoğun ilgi gösterdi.