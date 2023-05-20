'Umut'ları bitiren çapkınlık: Adı Demet Özdemir ile anılan Umut Evirgen gizemli sevgilisiyle fena yakalandı!

Görüntü vermek istemeyen yeni sevgilisi yüzünü göstermemek için Evirgen'in arkasına saklandı ve "Umut bizi çekiyorlar" dedi. Çapkın işletmeci de, "Arkadaşlar bu kadar yeterli kız arkadaşım rahatsız oluyor" diyerek ricada bulundu.

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