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    'Umut'ları bitiren çapkınlık: Adı Demet Özdemir ile anılan Umut Evirgen gizemli sevgilisiyle fena yakalandı!

    Umut Evirgen’in arkasına saklanan gizemli sevgili, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Demet Özdemir, Umut Evirgen'le çıkan dedikodular sonrası tek kelime etmemişti.

    Takvim
    Doğan Savaş
    ’Umut’ları bitiren çapkınlık!

    Geçtiğımiz günlerde Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan Umut Evirgen, gündem olmuştu.

    Evirgen, Özdemir'i takibe almış, Özdemir de Evirgen'in takibine geri dönmüştü.

    Bu aşk dedikodusunun ardından çapkın işletmeci, adeta ters köşe yaptı.

        UTANGAÇ SEVGİLİ
        Evirgen önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir mekanda eğlendi. Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı.

        Görüntü vermek istemeyen yeni sevgilisi yüzünü göstermemek için Evirgen'in arkasına saklandı ve "Umut bizi çekiyorlar" dedi. Çapkın işletmeci de, "Arkadaşlar bu kadar yeterli kız arkadaşım rahatsız oluyor" diyerek ricada bulundu.

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        Haberler Saklambaç 'Umut'ları bitiren çapkınlık: Adı Demet Özdemir ile anılan Umut Evirgen gizemli sevgilisiyle fena yakalandı!
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