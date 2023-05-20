'Umut'ları bitiren çapkınlık: Adı Demet Özdemir ile anılan Umut Evirgen gizemli sevgilisiyle fena yakalandı!

Geçtiğımiz günlerde Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan Umut Evirgen, gündem olmuştu.
Evirgen, Özdemir'i takibe almış, Özdemir de Evirgen'in takibine geri dönmüştü.
Bu aşk dedikodusunun ardından çapkın işletmeci, adeta ters köşe yaptı.
Geçtiğımiz günlerde Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan Umut Evirgen, gündem olmuştu.
Evirgen, Özdemir'i takibe almış, Özdemir de Evirgen'in takibine geri dönmüştü.
Bu aşk dedikodusunun ardından çapkın işletmeci, adeta ters köşe yaptı.
UTANGAÇ SEVGİLİ
Evirgen önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir mekanda eğlendi. Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı.