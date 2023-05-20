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    Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetiyle sarsıldı: Evdeki eşyaları kırıp tasını tarağını topladı...

    Miray Daner, bir süredir arasının bozuk olduğu Oğulcan Engin’in ihanetiyle sarsıldı. Levent’te Engin’e ait lüks rezidanstan kıyafetlerini toplayan güzel oyuncu, iddiaya göre evdeki bazı eşyaları kırıp intikamını aldı...

    KIRIK KALP!

    Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi.

    Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere bindi. Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

    ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ
    Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duydu.

        Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını aldı.

        Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yarattı.

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        Haberler Saklambaç Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetiyle sarsıldı: Evdeki eşyaları kırıp tasını tarağını topladı...
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