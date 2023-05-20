Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetiyle sarsıldı: Evdeki eşyaları kırıp tasını tarağını topladı...

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi.
Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere bindi. Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.
ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ
Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duydu.