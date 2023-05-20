Bodrum’da aylık kira ücretleri cep yakıyor: 13 milyon TL!



SATILIK FİYATI; 580 MİLYON TL

900 metrekarelik ve 7 odası bulunan ultra lüks villanın Haziran, Temmuz ve Ağustos'taki sadece bir aylık kirası tam 13 milyon TL olarak açıklandı. Yine aynı sitede bulunan 750 metrekarelik villanın bir aylık kirası ise 8 buçuk milyon TL! Bu sitedeki en büyük villalardan birine sahip olmak isteyenler ise tam tamına 580 milyon TL ödeyecek...