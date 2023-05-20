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    Bodrum’da aylık kira ücretleri cep yakıyor: 13 milyon TL!

    Türkiye’nin en gözde tatil cennetinden biri olan Bodrum’da emlak fiyatları çıldırdı. Cennet Koyu’ndaki bir sitede lüks villanın bir aylık kirası tam 13 milyon TL...

    Bodrum’da aylık kira: 13 milyon TL!

    Yazın yaklaşmasıyla Ege'nin gözde tatil beldelerindeki otel, emlak ve yeme-içme fiyatlarında artış başladı...

    Bu yaz popüler mekanlarda lahmacunun fiyatı 450-500 TL olurken kiralık ev fiyatları da şimdiden cepleri yakmaya başladı. Kiralık fiyatlardaki rekor ise yine Bodrum'dan geldi. Mart ayında aylık kirası 7 milyon TL olan Cennet Koyu'ndaki lüks sitedeki fiyatlar çıldırdı.


    SATILIK FİYATI; 580 MİLYON TL
    900 metrekarelik ve 7 odası bulunan ultra lüks villanın Haziran, Temmuz ve Ağustos'taki sadece bir aylık kirası tam 13 milyon TL olarak açıklandı. Yine aynı sitede bulunan 750 metrekarelik villanın bir aylık kirası ise 8 buçuk milyon TL! Bu sitedeki en büyük villalardan birine sahip olmak isteyenler ise tam tamına 580 milyon TL ödeyecek...
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        Haberler Saklambaç Bodrum’da aylık kira ücretleri cep yakıyor: 13 milyon TL!
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