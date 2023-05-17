'Çelik'kol: İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan çiftinden aşk dolu poz!

Aşkının bu hareketi karşısında hemen devreye giren ünlü oyuncu, Yarcan'a "Ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol" diye seslendi. Sosyetik güzeli kolundan tutup kendisine çeken İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile objektiflere romantik pozlar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN