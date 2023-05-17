'Çelik'kol: İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan çiftinden aşk dolu poz!

Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, önceki akşam yeni sevgilisi Natali Yarcan ile Karaköy'deydi.
Bir yıldır devam eden beraberliklerini bugüne dek sadece sosyal medyadan gözler önüne seren ikili, ilk kez gazetecilerin objektiflerine takıldı.
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, baş başa yemek yedikleri mekan çıkışında karşılarında gazetecileri görünce bir hayli şaşırdı.
YÜZÜNÜ SAKLAMAK İSTEDİ
Sosyetik güzel, patlayan flaşların ardından yüzünü göstermemek için arkasını döndü.