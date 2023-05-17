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    'Çelik'kol: İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan çiftinden aşk dolu poz!

    İbrahim Çelikkol, önceki akşam bir yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile ilk kez objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, gazetecilerden kaçmak isteyen sosyetik sevgilisini kollarından tutup “Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol” diyerek Yarcan’la romantik pozlar verdi.

    ’Çelik’kol

    Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, önceki akşam yeni sevgilisi Natali Yarcan ile Karaköy'deydi.

    Bir yıldır devam eden beraberliklerini bugüne dek sadece sosyal medyadan gözler önüne seren ikili, ilk kez gazetecilerin objektiflerine takıldı.

    İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, baş başa yemek yedikleri mekan çıkışında karşılarında gazetecileri görünce bir hayli şaşırdı.

    YÜZÜNÜ SAKLAMAK İSTEDİ
    Sosyetik güzel, patlayan flaşların ardından yüzünü göstermemek için arkasını döndü.

        Aşkının bu hareketi karşısında hemen devreye giren ünlü oyuncu, Yarcan'a "Ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol" diye seslendi. Sosyetik güzeli kolundan tutup kendisine çeken İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile objektiflere romantik pozlar verdi.

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        İGA Art Sanat
        Haberler Saklambaç 'Çelik'kol: İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan çiftinden aşk dolu poz!
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