Hani kardeştik! Ünlülerden depremzedelere yapılan seçim hakaretlerine sert tepki!

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine büyük üstünlük sağladı. 14 Mayıs seçimi sonrasında yaşananlar ise Millet İttifakı destekçilerinin gerçek yüzlerini ortaya serdi... Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının fazla çıkmasına Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri vicdansızca tepki gösterdi. Depremzedelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz", "Size yaptığımız yardımlar haram olsun" şeklinde insanlık dışı ifadeler kullandı. Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısı daha tazeyken yapılan bu vicdansız yorumlar büyük tepki topladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de bu çirkin yorumlara isyan etti...
BERGÜZAR KOREL
"Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen..."
DERYA ULUĞ
"Her ne olursa olsun oradaki insanların yaşadığı acı, siyasi görüş ile sorgulanmamalı. Oraya yardım ederken hiçbirimiz bir beklentide olmadık. Siyasi görüş, din, dil, ırk ayırmadık, sorgulamadık. Olması gereken de buydu zaten. Yardımın tarafı olmaz."