Hani kardeştik! Ünlülerden depremzedelere yapılan seçim hakaretlerine sert tepki!





SİNAN AKÇIL

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl "Dünyadaki en yardımsever millet, Türk milletidir. 'Yardımlarımız size haram olsun' diye deprem bölgesine seslenen insanları asla Türk milletinden saymıyorum. Bu insanlar; benim günlerce ziyaret ettiğim, içinde yemek yediğim çadırlarda her şeye rağmen gözleri parlayan insanların tek bir teşekkürünü veya duasını hak etmiyorlar. Bize yardımlardan bahsederken dua eden Ayşe teyzem, Elif kardeşim, Mustafa abim, Fatma ninem... Sizlerden bu insanlık dışı yaratıklar adına özür dilerim.. Biz 85 milyonuz ve lütfen hepimizin sizlere sonuna kadar hakkımızı helal ettiğimizi bilin. Sizi deprem kadar sarsan bu cümleleri yok sayın... Bir an önce o şaşırmış gözleriniz tekrar gülsün, kırılmış kalpleriniz boşuna üzülmesin. Biz bildiğiniz aynı Türk milletiyiz; bu lafı söyleyenler ise kötülükler cumhuriyeti..." ifadesini kullandı.



'BİR KEZ DAHA YIKILDIK'

- Depremzedelerin henüz sarılmayan yaralarına seçim sonrası yapılan yorumlarla tuz basıldı, umutları yine yıkıldı. İşte depremzedelerin yürek burkan mesajlarına örnekler.

- Twıtter, 'Allah'ın bir bildiği varmış da başlarına deprem gelmiş' diyenlerle dolmuş taşmış. Siz insan değilsiniz. Bizim ne yaşadığımız, ne çektiğimizi nereden bileceksiniz. İmkan olsa da ne gönderdiyseniz hepsini geri yollasak.

- Keşke ölseydik de 'kardeşiz' diyenlerin şu bakış açılarına şahit olmasaydık.

- Depremzede ailesi olarak bu zihniyete inanamıyorum. Allah bu düşüncelerde olan insanları bildiği gibi yapsın!