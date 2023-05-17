Çapkınlığıyla tanınan Mehmet Ali Erbil sahalara geri döndü: Genç kızlarla birlikte...

İMDADINA KOŞTU!

Demet Akalın, önceki gün türkücü Ceylan ve Esra Balamir ile Etiler'deydi. Bankta koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce şaşırdı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ceylan, muhabirlerin görüntü almaması için yüzünü gizledi. Durumu fark eden Akalın ise, çantasından çıkardığı gözlüğünü arkadaşına verdi. Muhabirlerden ricada bulunan Akalın, "Arkadaşlar çok önemli bir konu konuşuyoruz" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etti. (Doğan SAVAŞ)