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    Çapkınlığıyla tanınan Mehmet Ali Erbil sahalara geri döndü: Genç kızlarla birlikte...

    Çapkınlığa ara veren ünlü Mehmet Ali Erbil sahalara geri döndü. Geçtiğimiz gece genç kızlarla eğlenen Erbil, partiye evinde devam etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Bildiğiniz gibi!

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü. Erbil, önceki akşam Karaköy'deki bir mekandaydı. Yakın dostu Bülent Korkmaz'ın doğum gününe katılan ünlü şovmen, arkadaşıyla bir örnek yüzüklerini gösterip "Biz yüzüklerin efendisiyiz" esprisi yaptı.

    Mehmet Ali Erbil'in yanında bulunan güzel kızlar ise eski günlerdeki hallerini hatırlattı. Mali, gece sonunda yanındaki genç kızlarla evinin yolunu tutarken, "Evimize gidiyoruz yanlış bir durum yok" dedi. (Doğan SAVAŞ)

    İMDADINA KOŞTU!
    Demet Akalın, önceki gün türkücü Ceylan ve Esra Balamir ile Etiler'deydi. Bankta koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce şaşırdı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ceylan, muhabirlerin görüntü almaması için yüzünü gizledi. Durumu fark eden Akalın ise, çantasından çıkardığı gözlüğünü arkadaşına verdi. Muhabirlerden ricada bulunan Akalın, "Arkadaşlar çok önemli bir konu konuşuyoruz" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etti. (Doğan SAVAŞ)



        ADIM ADIM AŞK
        Oyuncu Birkan Sokullu, önceki gün sevgilisi Eda Gürkaynak ile Bebek'te görüntülendi. El ele yürüyüş yapan ikili, "Hava çok güzeldi, yürüyüş yapalım istedik" dedi. Gazetecilerin sorularını kibarca geri çeviren Birkan Sokullu daha sonra sosyetik sevgilisi ile yürüyüşüne devam etti. (Doğan SAVAŞ)



        KEYFİ YERİNDE
        Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda yemekteydi. Mekan çıkışı görüntülenen ve soruları yanıtlayan oyuncu, "Arkadaşlarımızla yemek yedik. Kız arkadaşım da içeride... Onlar biraz daha sohbet edecekler" diyerek tek başına oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



        İŞİN 'ASLI' PASTIRMA!
        Aslı Hünel, Kayseri'de konser verdiği bir düğünün sahnesinde pastırma sürprizi yaşadı. Pastırmayı gören Hünel, "Meğer pastırmaya Kayseri'nin Altını diyorlarmış. O nedenle bana hediye ettiler" diyerek espri yaptı.



            YENİ YAŞINA SAHNEDE GİRDİ
            Oğuzhan Koç, önceki gün Adana'da sevenlerinin karşısına çıktı. 38. yaşına sahnede giren Koç'a gecenin sürprizi ise kendi ekibinden geldi. Şarkı söylediği esnada sahneye gelen doğum günü pastası Koç'u şaşırttı. Koç, pastanın üzerindeki mumları üflerken duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu sefer sadece kendi adıma değil dileğim, tüm ülkem için..."



            DESTEK SÜRÜYOR
            Can Yaman, İtalya'da kurduğu 'Can Yaman for Children' derneğiyle başlattığı dayanışma projesine devam ediyor. Gelirinin bir bölümü Türkiye'deki depremzede çocuklara aktarılacak "Break The Wall Tour" adlı proje kapsamında Avrupa turuna çıkan ünlü oyuncu, bu kez İtalya'nın Puglia bölgesindeki Polignano a Mare'de sevenleriyle bir araya geldi.

            ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
            Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hatice Şendil paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, sokak stiliyle dikkat çekti. Bir köpeği sevdiği kareleri paylaşan Şendil, kırmızı şapkası ve ayakkabılarıyla da dikkat çekti.

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            Haberler Saklambaç Çapkınlığıyla tanınan Mehmet Ali Erbil sahalara geri döndü: Genç kızlarla birlikte...
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