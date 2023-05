Sos'yalan' medya: Ünlülerin Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!

Vatanı sosyal medyadan ibaret sanılanlar da büyük hüsrana uğradı. Instagram'da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in, 7 milyon kişinin takip ettiği Danla Biliç'in ya da 8 milyon takipçili Reynmen'in destek çağrısı takipçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerden yanıt bulmadı.