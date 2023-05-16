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    Sos'yalan' medya: Ünlülerin Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!

    Vatanı sosyal medyadan ibaret sananlar yanıldı. Instagram’da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in, 7 milyon kişinin takip ettiği Danla Biliç’in ya da 8 milyon takipçili Reynmen’in Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!

    Sos’yalan’ medya

    Ünlüler, 14 Mayıs öncesi sosyal medyadan oylarını açıklamaya başladı. Hemen hemen hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

    Hatta Cem Yılmaz, 16.3 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum" diye yazdı. Yılmaz'ın ardından birçok oyuncu, şarkıcı ve sosyetik açıkça Millet İttifakı için oy verilmesi çağrısı yaptı.

    Sosyal medya fenomenlerinden oyunculara kadar yüzlerce isim yüksek takipçili hesaplarından Millet İttifakı ile özdeşleşen 'kalp' emojisi paylaşıp sevenlerinin gözünü boyamaya çalıştı.

        SOSYAL DEĞİL 'FOSYAL' MEDYA!
        Ancak son yıllarda sürekli dillendirilen 'sosyal medyanın gücü' fos çıktı! Kendi kabuklarında yaşayan ve 'sosyal medyanın gücü adına' diyerek ceplerini dolduran birçoğunun sözünün gençler üzerinde hiçbir hükmünün olmadığı da ortaya çıktı.

        Vatanı sosyal medyadan ibaret sanılanlar da büyük hüsrana uğradı. Instagram'da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in, 7 milyon kişinin takip ettiği Danla Biliç'in ya da 8 milyon takipçili Reynmen'in destek çağrısı takipçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerden yanıt bulmadı.

        KULAK VERMEDİLER!
        Tarkan, Yalın, Gülşen, Murat Boz ve Kenan Doğulu da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için sosyal medyada sahneye çıktı ama toplamda milyonları bulan takipçileri sandık başında onlara kulak vermedi....
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            Haberler Saklambaç Sos'yalan' medya: Ünlülerin Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!
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