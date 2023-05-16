Sos'yalan' medya: Ünlülerin Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!

Hatta Cem Yılmaz, 16.3 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum" diye yazdı. Yılmaz'ın ardından birçok oyuncu, şarkıcı ve sosyetik açıkça Millet İttifakı için oy verilmesi çağrısı yaptı.