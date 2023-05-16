Sos'yalan' medya: Ünlülerin Millet İttifak’ına destek çağrısı yanıt bulmadı!

Ünlüler, 14 Mayıs öncesi sosyal medyadan oylarını açıklamaya başladı. Hemen hemen hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
Hatta Cem Yılmaz, 16.3 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum" diye yazdı. Yılmaz'ın ardından birçok oyuncu, şarkıcı ve sosyetik açıkça Millet İttifakı için oy verilmesi çağrısı yaptı.
Sosyal medya fenomenlerinden oyunculara kadar yüzlerce isim yüksek takipçili hesaplarından Millet İttifakı ile özdeşleşen 'kalp' emojisi paylaşıp sevenlerinin gözünü boyamaya çalıştı.