God'father': Hollywood yıldızı Robert De Niro 79 yaşında 7'nci kez baba oldu!

Hollywood'un efsane isimlerinden Robert De Niro, yedinci kez baba olmasıyla gündem yarattı. 79 yaşında bebeğini kucağına alan usta oyuncu, annenin kimliğini ise saklı tuttu.
Ancak herkes bu kişinin Niro'nun 46 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen olduğu konusunda hemfikirdi. 'Godfather' filmiyle hafızalara kazınıp daha sayısız birçok unutulmaz filmde rol olan Robert De Niro'nun 79 yaşında nasıl baba olduğu da merak konusuydu.
ABD basını, bunun sırrının ünlü aktörün hem oyunculuk hem de sahibi olduğu dünya çapındaki restoranlar için durmadan çalışmasına bağladı. 79 yaşındaki ustanın bir diğer gençlik sırrı ise düzenli beslenmesi ve özellikle deniz ürünlerini bolca tüketmesi.