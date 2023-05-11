God'father': Hollywood yıldızı Robert De Niro 79 yaşında 7'nci kez baba oldu!

Ancak herkes bu kişinin Niro'nun 46 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen olduğu konusunda hemfikirdi. 'Godfather' filmiyle hafızalara kazınıp daha sayısız birçok unutulmaz filmde rol olan Robert De Niro'nun 79 yaşında nasıl baba olduğu da merak konusuydu.