Haklarında çıkan aşk haberlerini her defasında yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kafa karıştıran İtalya tatili!

2019 yılında yayınlanan 'Her Yerde Sen' adlı dizide iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arasındaki ilişki, akılalmaz bir hal aldı!

Bugüne kadar defalarca çıkan aşk haberlerini ısrarla yalanlayan iki oyuncu, gizemli halleriyle kabak tadı verdi. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmadı.