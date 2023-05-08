Haklarında çıkan aşk haberlerini her defasında yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kafa karıştıran İtalya tatili!

2019 yılında yayınlanan 'Her Yerde Sen' adlı dizide iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arasındaki ilişki, akılalmaz bir hal aldı!
Bugüne kadar defalarca çıkan aşk haberlerini ısrarla yalanlayan iki oyuncu, gizemli halleriyle kabak tadı verdi. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmadı.
İki oyuncu, bugüne kadar gittikleri tüm tatiller gibi sosyal medyalarından yine ayrı ayrı paylaşımlar yaptı.
YORUM YAĞMURU!
Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan ikiliye, "Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkar ediyorsunuz?", "Bugüne kadar çok aşk reklamı gördük de böylesine rastlamadık", "Aşkınız ne; devlet sırrı mı!" gibi mesajlar yağdı.