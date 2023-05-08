En son "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyesi olan Beyaz Öztürk, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatıyordu. Birçok yerde ev ve dükkanı olan ünlü komedyenin son yatırımı ise dudak uçuklattı. Türkiye'nin yükselen devi Galataport projesinin tam karşısında yer alan sokakta bir bina satın alan Beyaz Öztürk, burayı otele çeviriyor.





EN AZ 5 MİLYON DOLAR KAZANDI!

Şimdilerde Türkiye'nin en çok turist çeker bölgelerinden olan Karaköy'deki binasını otel yapacak olan Beyazıt Öztürk, binanın sadece tadilatı için 30 milyon TL'yi gözden çıkartmış.