En son "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyesi olan Beyaz Öztürk, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatıyordu. Birçok yerde ev ve dükkanı olan ünlü komedyenin son yatırımı ise dudak uçuklattı. Türkiye'nin yükselen devi Galataport projesinin tam karşısında yer alan sokakta bir bina satın alan Beyaz Öztürk, burayı otele çeviriyor.
EN AZ 5 MİLYON DOLAR KAZANDI!
Şimdilerde Türkiye'nin en çok turist çeker bölgelerinden olan Karaköy'deki binasını otel yapacak olan Beyazıt Öztürk, binanın sadece tadilatı için 30 milyon TL'yi gözden çıkartmış.
Beyazıt Öztürk'ün ağabeyi Korkut Öztürk'ün işleteceği otel, önümüzdeki aylarda açılacak... Bu arada Beyazıt Öztürk'ün iki sene önce 2 milyon dolara satın aldığı binanın şimdiki değerinin ise ortalama 7-8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
GÜL GİBİ HAREKET!
Memleketi Mardin'e yaptığı yatırımlar ile dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini, bu bölgeye büyük bir fabrika kurmuş ve 350 kişiye istihdam sağlamıştı. Parfümünden mumuna, oda kokusundan gül suyuna kadar birçok ürün üreten Berdan Mardini, geldiği son aşamada 2 araba ve 1 ev satarak fabrikasını ayakta tutmayı başarmış.