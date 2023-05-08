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    İhanet dedikodularından hemen sonra Hande Erçel'den foto-atak! Güzel oyuncudan Hakan'ın sarıldığı kadın...

    Hande Erçel, bu karesiyle Sabancı’nın yanındaki kişinin kendisi olduğunu ilan etti. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    O kız benim!

    Hande Erçel'den foto-atak! Dün sosyal medyaya Hakan Sabancı'nın yakın bir arkadaşının nişan töreninde çekilmiş bir karesi düştü. Birçokları, sosyetik playboyun sarıldığı kişinin Erçel olmadığını iddia etti. İhanet dedikodularından hemen sonra harekete geçen güzel oyuncu da Instagram hesabından bir dizi fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel, bu kareleriyle adeta "Hakan'ın sarıldığı kadın bendim" mesajı verdi.

    'AMAN SÜRPRİZİ BOZMAYIN'
    Oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, önceki gün İstinye'deydi. Sağyaşar, "Anneler Günü'ne az kaldı; Hatice'ye sürpriz yapacağım, bozmayın" diye espri yaptı. Çift yaklaşan yazla ilgili planları sorulunca da "Yaz tatilinde bizi yine Bodrum'da göreceksiniz" dedi.

    YALNIZIM DOSTLARIM
    Son dönemin en gözde isimlerinden Simge, önce akşam sahnede yine göz kamaştırdı. Efsane şarkısı "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu dile getiren 41 yaşındaki şarkıcı, espriyle karışık duruma şöyle isyan etti: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."



    GÖZDAĞI VERDİ!
    Tolgahan Sayışman'la evliliğinden iki çocuğu olan Almeda Abazi, çileden çıktı! Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara çirkin yorumlar yapan bir kişi üzerine sert bir açıklama yapan Abazi, sahte hesaptan kendisine hakaretler yağdıran bu kişiye şöyle seslendi: "Kim olduğunu biliyorum. Benim yakın çevremden olmalısın ki benim ve ailemi kıskanıyorsun. Senin gibi bir ezikle muhatap olmaya benim ne zamanım var ne de hevesim."



        YORUMSUZ KALDI
        Defne Samyeli, önceki gece büyük kızı Deren Talu ile Bebek'teydi. Kızı Deren'in arabaya binmesinin ardından park yerinden çıkan Samyeli, geçtiğimiz günlerde şiddet gördüğünü açıkladığı bir diğer kızı Derin Talu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
        Doğan SAVAŞ



        BABAYA NİYET KORAY'A KISMET
        Koray Avcı, geçtiğimiz akşam Girne'deki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, "Babam için bir kayık almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı" dedi ve ekledi: "Kayık sayesinde denize merak sarıp kaptanlık ehliyeti aldım. Şimdi kendi halinde küçük bir ev olan yelkenli teknemde yaşıyorum."



        HASRET GİDERDİ
        Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit ile önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Şık tarzıyla dikkat çeken Karahan, kısa süre önce operasyon geçiren eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen annesiyle de bol bol hasret giderip alışveriş yaptı.



            KRİSTAL ŞOV
            Edis, önceki akşam dBakü'deki Crystal Hall'de konser verdi. Mekanda biletli konser veren ilk Türk sanatçı olan Edis, "Hoşgeldiniz, neceseniz... Bugün burada olmak çok büyük bir gurur" diyerek seyircisine seslendi. Edis, iki kristal bir kostümüyle de tarzını konuşturdu.



            SİYAH ŞIKLIK
            Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Özge Özacar, önceki gün annesiyle birlikte alışveriş turundaydı. Güzel oyuncu, yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini fakat şu anda netleşen bir durum olmadığını söyledi. Annesiyle poz veren Özge Özacar'ın siyahlar içindeki şıklığı da dikkat çekti.



            KAYIP BULUNDU
            Sosyal medyasından yaptığı lüks paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kardelen Acar, aylardır ortada yoktu. Geçtiğimiz gün Beykoz'daki bir etkinlikte ortaya çıkan sosyetiğin yüzündeki değişim ve yeni saç rengi gözden kaçmadı. Bu arada Kardelen Acar'ın yeni bir butik açmak için son hazırlıkları tamamladığı öğrenildi.



                GÜLBEN FIRTINASI
                Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in son projesi "En Güzel Misafir", kısa sürede dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Şarkı, hem dizide yayınlanması hem de sosyal medyada birçok paylaşımı üzerine Shazam Top 200 Türkiye listesine 9 numaradan giriş yaptı. Gülben Ergen, Top 200'de ilk 10'da tek kadın sanatçı olma özelliğini de taşıyor.



                KURAL İHLALİ!
                Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Meriç Aral ile evlilik kararı alan Serkan Keskin, önceki gün Bebek'teydi. Scooter ile akan trafikte araçların arasından geçerek korkutan Keskin, yasakları çiğnedi. Yasaklanması gündemde olan ve kiralama scooter'ı kullanan Keskin, gazetecileri görmesiyle süratlenerek gözlerden uzaklaştı.
                Aydın HAMZA



                NİCE 15 YILLARA
                Pop müziğin şimdiden efsaneleşen ismi Mustafa Ceceli, şarkıcılık kariyerinin 15. yılında Bostancı'da 2500 kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Son yıllarda yaptığı düetlerle 2 milyar üzerinde izlenmeye ulaşan Ceceli'ye konserde Irmak Arıcı, Ekin Uzunlar ve Nigar Muharrem de eşlik etti.



                    BİR DAHA TÖVBE
                    Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yer aldığı 'Aşk Film' sinema projesi için saçını sarıya boyatan oyuncu, eski haline geri döndü. Saçlarının yandığını söyleyen Büyüktopçu, "Şu an ilik tedavisi yapıyorum. 40 günde saçı dört defa açtırınca saç diye bir şey kalmadı. Bir daha yaptırmam" dedi.



                    'ESPRİ YAPTIM'
                    Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak şoke eden Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'deydi. "Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım" diyen şarkıcı, ekledi: "O cümleyi espri olsun diye kullandım."
                    Aydın HAMZA



                    MUHTEŞEM FİNAL
                    Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği "100 Yılda Yüz Akıyla" isimli turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Antalya'da yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği marş ile aynı adı taşıyan konserleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçının, konserlerinden elde edilen gelir depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlanacak.



                        LEO DELİ ETTİ!
                        13 yıllık eşi Tom Brady ile geçtiğimiz yıl ayrılarak herkesi şoke eden Gisele Bündchen, eski günleriyle ilgili şoke eden sözler sarf etti. Top model, konu 2000 ile 2005 arasında aşk yaşadığı dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'ya gelince şöyle dedi: "O ilişki sırasında akıl sağlığımı yitirmek üzereydim. Uçak fobim başladı ve uçaktan atlamayı bile düşündüm."



                        'ASAP' BOZUCU!
                        İkinci bebeğine hamile olan Rihanna, tarzından yine ödün vermedi. Rapçi aşkı ASAP Rocky ile önceki akşam New York'ta görüntülenen 35 yaşındaki yıldız, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle olay oldu. Rihanna, 'Game Of Thrones' dizisinden fırlamış gibiyken sevgilisinin bermuda şortlu hali de dikkat çekti.



                        SANATLA GÜZELLİK BULUŞTU
                        Sağlık ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Summit InvetCo'nun Ortaköy'de açtığı Honey Holiscik, birinci yılını kutladı. İş insanı Samet Siper'in ev sahipliği yaptığı davette dünyaca ünlü saç stil sanatçısı Ünsal Muslu, saç bakımla ilgili bilgiler verdi.



                            MANTIK HESABI
                            Yazın yaklaşmasıyla Bodrum'la özdeşleşen lahmacun fiyatları da gündem oldu. Bu yaz Ege'nin incisinde 450, Marmaris'teki lüks bir otelde ise 500 TL'ye müşteriye sunulacak olan lahmacunun kazık fiyatı, birçok kişiye 'pes' dedirtti. Bu isimlerden biri de her yaz eşi Erdil Yaşaroğlu ile Bodrum'daki evlerinde tatil yapan Begüm Kütük'tü.

                            'ÖDEYENLER DÜŞÜNSÜN'
                            Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, konu yazlık yerlerdeki pahalılığa gelince şöyle dedi: "Ben 500-600 TL bir lahmacun yemeyi tercih etmem o yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün. Bu fiyatı da mantıklı düşünen kimsenin ödeyeceğini zannetmiyorum."

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                            Teşekkürler İstanbul
                            Haberler Saklambaç İhanet dedikodularından hemen sonra Hande Erçel'den foto-atak! Güzel oyuncudan Hakan'ın sarıldığı kadın...
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