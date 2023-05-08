İhanet dedikodularından hemen sonra Hande Erçel'den foto-atak! Güzel oyuncudan Hakan'ın sarıldığı kadın...

Hande Erçel'den foto-atak! Dün sosyal medyaya Hakan Sabancı'nın yakın bir arkadaşının nişan töreninde çekilmiş bir karesi düştü. Birçokları, sosyetik playboyun sarıldığı kişinin Erçel olmadığını iddia etti. İhanet dedikodularından hemen sonra harekete geçen güzel oyuncu da Instagram hesabından bir dizi fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel, bu kareleriyle adeta "Hakan'ın sarıldığı kadın bendim" mesajı verdi.
'AMAN SÜRPRİZİ BOZMAYIN'
Oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, önceki gün İstinye'deydi. Sağyaşar, "Anneler Günü'ne az kaldı; Hatice'ye sürpriz yapacağım, bozmayın" diye espri yaptı. Çift yaklaşan yazla ilgili planları sorulunca da "Yaz tatilinde bizi yine Bodrum'da göreceksiniz" dedi.
YALNIZIM DOSTLARIM
Son dönemin en gözde isimlerinden Simge, önce akşam sahnede yine göz kamaştırdı. Efsane şarkısı "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu dile getiren 41 yaşındaki şarkıcı, espriyle karışık duruma şöyle isyan etti: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."
GÖZDAĞI VERDİ!
Tolgahan Sayışman'la evliliğinden iki çocuğu olan Almeda Abazi, çileden çıktı! Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara çirkin yorumlar yapan bir kişi üzerine sert bir açıklama yapan Abazi, sahte hesaptan kendisine hakaretler yağdıran bu kişiye şöyle seslendi: "Kim olduğunu biliyorum. Benim yakın çevremden olmalısın ki benim ve ailemi kıskanıyorsun. Senin gibi bir ezikle muhatap olmaya benim ne zamanım var ne de hevesim."