İhanet dedikodularından hemen sonra Hande Erçel'den foto-atak! Güzel oyuncudan Hakan'ın sarıldığı kadın...

Hande Erçel'den foto-atak! Dün sosyal medyaya Hakan Sabancı'nın yakın bir arkadaşının nişan töreninde çekilmiş bir karesi düştü. Birçokları, sosyetik playboyun sarıldığı kişinin Erçel olmadığını iddia etti. İhanet dedikodularından hemen sonra harekete geçen güzel oyuncu da Instagram hesabından bir dizi fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel, bu kareleriyle adeta "Hakan'ın sarıldığı kadın bendim" mesajı verdi.

'AMAN SÜRPRİZİ BOZMAYIN'

Oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, önceki gün İstinye'deydi. Sağyaşar, "Anneler Günü'ne az kaldı; Hatice'ye sürpriz yapacağım, bozmayın" diye espri yaptı. Çift yaklaşan yazla ilgili planları sorulunca da "Yaz tatilinde bizi yine Bodrum'da göreceksiniz" dedi.