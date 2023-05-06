Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 'skandal tekne'yi sattı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Pop müziğin ünlü ismi Nil Karaibrahimgil ile reklamcı eşi Serdar Erener, radikal bir karara imza attı. İkilinin, yıllardır yaz sezonunu geçirdiği 'Darwin' isimli tekneleri sık sık skandallara ev sahipliği yapıyordu.
2018 yılında ünlü çiftin arkadaşları, teknede çocuklarını döverken objektiflere yansımıştı. 2021 yazında ise 'Darwin' peş peşe iki skandala tanık oldu.
Bunlardan ilki Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener'in yakın dostları yönetmen Sinan Çetin'in teknedeki kalabalığı umursamadan ulu orta mayosunu değiştirmesiydi. Bu şok görüntülerden kısa süre sonra bu kez Erener, tekneden tuvaletini denize yaparken görüntülenmişti.