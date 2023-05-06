Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 'skandal tekne'yi sattı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki akşam bir davette konuşan güzel şarkıcı, "Artık tekneyi sattık. Gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne alıp daha doğa dostu bir tekne olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız" dedi. Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz yıllarda ise kendileri için çok özel olan tekneyi satmayı düşünmediklerini söylemişti.

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