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    Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 'skandal tekne'yi sattı: Fiyatı dudak uçuklattı!

    Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener, her yaz farklı bir skandala ev sahipliği yapan ‘Darwin’ isimli teknelerini sattı. Ünlü çift, 28 metrelik yatlarını 92 milyon TL’ye satıp kendilerine yelkenli aldı.

    Doğan Savaş
    Takvim
    ’Skandal tekne’ satıldı

    Pop müziğin ünlü ismi Nil Karaibrahimgil ile reklamcı eşi Serdar Erener, radikal bir karara imza attı. İkilinin, yıllardır yaz sezonunu geçirdiği 'Darwin' isimli tekneleri sık sık skandallara ev sahipliği yapıyordu.

    2018 yılında ünlü çiftin arkadaşları, teknede çocuklarını döverken objektiflere yansımıştı. 2021 yazında ise 'Darwin' peş peşe iki skandala tanık oldu.

    Bunlardan ilki Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener'in yakın dostları yönetmen Sinan Çetin'in teknedeki kalabalığı umursamadan ulu orta mayosunu değiştirmesiydi. Bu şok görüntülerden kısa süre sonra bu kez Erener, tekneden tuvaletini denize yaparken görüntülenmişti.

        DOĞAYA DOSTLUK NİYETİNE!..
        Skandalların adresi olan Darwin'i gizlice satışa çıkartan ünlü çift, fiyat olarak da 4 milyon 250 bin Euro belirledi. 28 metrelik tekne, kısa süre önce yaklaşık 92 milyon TL'ye satıldı.

        Önceki akşam bir davette konuşan güzel şarkıcı, "Artık tekneyi sattık. Gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne alıp daha doğa dostu bir tekne olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız" dedi. Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz yıllarda ise kendileri için çok özel olan tekneyi satmayı düşünmediklerini söylemişti.

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        Haberler Saklambaç Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 'skandal tekne'yi sattı: Fiyatı dudak uçuklattı!
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