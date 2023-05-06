Ünlü oyuncu Cansu Dere 14 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Son yıllarda ünlüler arasında bir mücevher markasının reklamında boy göstermek adeta moda oldu.
Burcu Esmersoy, Hande Erçel, Eda Ece, Meryem Uzerli, Gökçe Bahadır ve Hadise gibi birçok ünlü güzel, bu markalarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde ise milyonlarca TL kazandı.
Türkiye'nin ünlü bir mücevher markası, yeni reklam filmi için Cansu Dere'ye teklif götürdü. Son dönemde kayıplara karışsa da attığı her adımla olay olan güzel oyuncuya teklif edilen rakam ise bir yıllık anlaşma için 14 milyon TL'ydi.