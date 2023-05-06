Ünlü oyuncu Cansu Dere 14 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Türkiye'nin ünlü bir mücevher markası, yeni reklam filmi için Cansu Dere'ye teklif götürdü. Son dönemde kayıplara karışsa da attığı her adımla olay olan güzel oyuncuya teklif edilen rakam ise bir yıllık anlaşma için 14 milyon TL'ydi.