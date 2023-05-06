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    Ünlü oyuncu Cansu Dere 14 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

    Yapımcı ve markaların gözdesi Cansu Dere, bir mücevher markasından gelen 14 milyon TL’lik reklam teklifini geri çevirdi. Gerekçesi ise özellikle pırlanta takıların kalitesine güvenmemesi ve tanıtacağı ürünleri aşırı pahalı bulmasıydı.

    14 Milyonluk hayır

    Son yıllarda ünlüler arasında bir mücevher markasının reklamında boy göstermek adeta moda oldu.

    Burcu Esmersoy, Hande Erçel, Eda Ece, Meryem Uzerli, Gökçe Bahadır ve Hadise gibi birçok ünlü güzel, bu markalarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde ise milyonlarca TL kazandı.

    Türkiye'nin ünlü bir mücevher markası, yeni reklam filmi için Cansu Dere'ye teklif götürdü. Son dönemde kayıplara karışsa da attığı her adımla olay olan güzel oyuncuya teklif edilen rakam ise bir yıllık anlaşma için 14 milyon TL'ydi.

        ŞARTLARI BEĞENMEDİ
        Ancak Cansu Dere, firma yetkililerinin ummadığı bir yanıt verdi.

        Dedikodulara göre oyuncu, son dönemdeki ekonomik kriz nedeniyle ürünleri son derece pahalı olan bu markanın yüzü olmak istemedi.

        Anlaşma şartlarında bulunan 'ne günlük hayatında ne de özel davetlerde başka markaya ait takı takmayacak ve başka bir markanın yüzü olmayacak' maddeleri de Dere'nin aklına yatmadı.
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            Haberler Saklambaç Ünlü oyuncu Cansu Dere 14 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti
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