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    Berrak Tüzünataç: Artık bunları konuşmayıp birbirimize saygı duyalım

    Berrak Tüzünataç, önceki akşam iş birliği yaptığı jean markasının lansmanındaydı. İstanbul’daki bazı billboard’larda kampanya fotoğraflarının boya ile kapatılması hatırlatılan oyuncu, “Artık bunları konuşmayıp birbirimize saygı duyalım” dedi.

    Doğan Savaş
    Foto-tepki!

    Kısa bir süre önce bir jean markasının yüzü olan Berrak Tüzünataç, önceki akşam koleksiyonunu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşen bir davetle tanıttı. Davete jean bir tulumla katılan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, koleksiyon için yaptığı çizimlerle ilgili şöyle dedi: "Küçükken resim okumak istiyordum. Daha önce başka tekstil firmalarında üniversite döneminde staj yapmışlığım da var." Berrak Tüzünataç, İstanbul'un bazı yerlerine asılan reklam kampanyasına ait fotoğraflarının boya ile kapatılması ile ilgili ise şöyle konuştu:

    'BUNLARI AŞMAK İSTİYORUM'
    "Artık ben bunları aşmak istiyorum; çok sıkıldım. Kendini nasıl göstermek istediğinle alakalı bir müdahale olmaması gerekiyor bu çağda. Herkes istediği kadar dekolte verebilir, istediği kadar kapanabilir. Artık bunları konuşmamamız gerektiğini ve birbirimize saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum"

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