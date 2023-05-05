Berrak Tüzünataç: Artık bunları konuşmayıp birbirimize saygı duyalım

Kısa bir süre önce bir jean markasının yüzü olan Berrak Tüzünataç, önceki akşam koleksiyonunu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşen bir davetle tanıttı. Davete jean bir tulumla katılan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, koleksiyon için yaptığı çizimlerle ilgili şöyle dedi: "Küçükken resim okumak istiyordum. Daha önce başka tekstil firmalarında üniversite döneminde staj yapmışlığım da var." Berrak Tüzünataç, İstanbul'un bazı yerlerine asılan reklam kampanyasına ait fotoğraflarının boya ile kapatılması ile ilgili ise şöyle konuştu:
'BUNLARI AŞMAK İSTİYORUM'
"Artık ben bunları aşmak istiyorum; çok sıkıldım. Kendini nasıl göstermek istediğinle alakalı bir müdahale olmaması gerekiyor bu çağda. Herkes istediği kadar dekolte verebilir, istediği kadar kapanabilir. Artık bunları konuşmamamız gerektiğini ve birbirimize saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum"
DAVETTE ŞIKLIK YARIŞI
Güzel oyuncuyu, yakın dostu Özge Özpirinçci de yalnız bırakmadı.