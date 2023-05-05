Berrak Tüzünataç: Artık bunları konuşmayıp birbirimize saygı duyalım

Kısa bir süre önce bir jean markasının yüzü olan Berrak Tüzünataç, önceki akşam koleksiyonunu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşen bir davetle tanıttı. Davete jean bir tulumla katılan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, koleksiyon için yaptığı çizimlerle ilgili şöyle dedi: "Küçükken resim okumak istiyordum. Daha önce başka tekstil firmalarında üniversite döneminde staj yapmışlığım da var." Berrak Tüzünataç, İstanbul'un bazı yerlerine asılan reklam kampanyasına ait fotoğraflarının boya ile kapatılması ile ilgili ise şöyle konuştu: