5 yıllık ilişkisi biten Hazar Ergüçlü bakın hangi müzisyenle birlikte! Onur Ünlü ile aşk yaşıyordu...

Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı beş yıllık aşkla sık sık gündem oluyordu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, 49 yaşındaki yönetmen ile olan ilişkisine aradaki yaş farkına rağmen sürekli sahip çıkıyordu.