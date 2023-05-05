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    5 yıllık ilişkisi biten Hazar Ergüçlü bakın hangi müzisyenle birlikte! Onur Ünlü ile aşk yaşıyordu...

    Kendisinden 19 yaş büyük Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü, bu kez yaşına uygun bir sevgili buldu. Ergüçlü, müzisyen Kutay Soyocak ile birlikte.

    Ünlü uyumu!

    Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı beş yıllık aşkla sık sık gündem oluyordu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, 49 yaşındaki yönetmen ile olan ilişkisine aradaki yaş farkına rağmen sürekli sahip çıkıyordu.

    Onur Ünlü'yü ailesiyle de tanıştıran Ergüçlü, çok konuşulan ilişkisini Aralık 2022'de noktaladı. Onur Ünlü'den fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılan Hazar Ergüçlü, gönlünü bir başkasına kaptırdı.

    Güzel oyuncunun bir süredir Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu iddia edildi. Sosyal medyaya da yansıyan çiçeği burnunda aşıklar, yorumları da beraberinde getirdi.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı "Hazar, sonunda boyu boyuna yaşı yaşına uygun bir sevgili buldu" yorumu yaptı.

        Soyocak'ın Instagram'ın hikaye bölümünden Ergüçlü'yü paylaşması, aşk iddialarını güçlendirdi.

        Kutay Soyocak

            Eski aşıklar, aradaki yaş farkı nedeniyle sürekli eleştiriliyordu.

            Hazar Ergüçlü, Ünlü'den ayrıldıktan sonra beraberken birlikte yaşadıkları Cihangir'de evde kalmaya devam etmişti.
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