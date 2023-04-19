'Aslan' yenge: Muslera’nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran hareket!

Cimbom'un kariyerindeki başarıları kadar yardım severliğiyle de alkış alan kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero da melek çıktı...
2012 yılında Türkiye'deyken katıldığı 'Best Model of the World' yarışmasında 'en iyi gülüş' ödülünü alan ve yarışmadan sonra kendisi gibi Uruguaylı Muslera ile İstanbul'da tanışan yenge, bugüne dek mütevazılığıyla hep takdirleri topladı.
Birçok futbolcu eşinin aksine lüks yaşamdan kaçınan Patricia Callero, geçtiğimiz günlerde İstinye'deki bir AVM'ye gitti.