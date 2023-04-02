Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'den çok samimi açıklamalar





DUVARLAR KIRILIYOR

Aşkı nasıl tanımlarsınız sorusunu da samimiyetle yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi: "Bu konunun ucu hep çok açık kalıyor, çünkü her ilişkinin matematiği bambaşka. Uzun ilişkilerde tüm duvarlar kırılıyor, açılmadık kapı kalmıyor. İşte o zaman başlıyor aslında ilişki... Herkesin kendi gibi olduğu ve o halini çok sevdiğiniz kısım bence en eğlencelisi."

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