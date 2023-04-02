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    Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'den çok samimi açıklamalar

    Bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçen Özge Gürel, samimi açıklamalarda bulundu. Aşkı tanımlayan Gürel, “Bu konunun ucu hep açık kalıyor” dedi.

    Aşkın sihiri

    Özge Gürel, bir derginin Fethiye'de gerçekleşen Nisan ayı çekimlerinde güzelliği ile büyüledi. Güzel oyuncu, hakkında bilinmeyen ve çokça merak edilen soruları yanıtladı. Pek az kişinin bildiği, ilginç bir özelliğini paylaşan Özge Gürel, "Gürültülü ortamda çok güzel uyurum. İnsanlar sohbet ederken salondaki koltukta mışıl mışıl uyuyabilirim. Televizyonu açıp uyuyorum" dedi.



    DUVARLAR KIRILIYOR
    Aşkı nasıl tanımlarsınız sorusunu da samimiyetle yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi: "Bu konunun ucu hep çok açık kalıyor, çünkü her ilişkinin matematiği bambaşka. Uzun ilişkilerde tüm duvarlar kırılıyor, açılmadık kapı kalmıyor. İşte o zaman başlıyor aslında ilişki... Herkesin kendi gibi olduğu ve o halini çok sevdiğiniz kısım bence en eğlencelisi."

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