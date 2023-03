Ebru Şallı’nın dün dört yıllık eşi Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edildi!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Akkuş'un son dönemde maddi krizde olduğu iddiaları sık sık haber olurken ikili cephesinden geçtiğimiz Ekim'de gelen şiddet haberi de olay olmuştu. Eski manken, bu şok iddianın üzerini ise "Her evlilikte olan bir tartışma" diyerek örtmeye çalıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ödenmeyen nafaka borcu yüzünden Uğur Akkuş'a açtığı haciz davası ve eski eşi hakkındaki "Çocuklarımı alıkoydu" iddiaları da Ebru Şallı'nın canını çok sıktı.







KRİZ AŞILAMADI!

Dışarıya vuran olayların haricinde kendi içlerinde de kriz yaşayan ünlü çift, bu kez bu durumu aşamadı. Bu evliliğinde çok yorulan ve sürekli alttan alan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile yol ayrımına geldi. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un kısa bir süre önce evlerini ayırdığı iddia edildi. Dün sosyal medyadan çıkan ayrılık ididalarıyla ilgili bir açıklama yapan Şallı, şu sözleriyle de "boşanmanın yakın" olduğunu itiraf eder gibiydi: "Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun."

