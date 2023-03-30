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    Didem Sarı, Kayacan Akarsu ile ayrıldı! Skandal darp iddiası

    Didem Sarı’nın boşandıktan sonra aşk yaşadığı Kayacan Akarsu, iddiaya göre sosyetik güzelin eski eşi İzzet Antebi’yi darp etmişti. İddiaya göre Akarsu, bu kez de Didem Hanım’a şiddet uygulayınca ikili ayrıldı...

    Darp zinciri!

    Geçtiğimiz Mayıs'ta boşanan Didem Sarı ile İzzet Antebi, ayrılığın ardından kanlı bıçaklı olmuştu.



    Antebi, oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşarken Didem Hanım, gönlünü Kayacan Akarsu'ya kaptırdı. İzzet Bey, bir mekan çıkışında Akarsu tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.



    ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILI
    Ardından gözlerin çevrildiği Kayacan Akarsu'nun ise daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yattığı ve halen evli olduğu eşine uyguladığı şiddet nedeniyle bileğinde elektronik kelepçenin takılı olduğu ortaya çıkmıştı.

    Bir süredir sevgilisiyle paylaşım yapmayan Didem Sarı hakkında ise üzücü bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kayacan Akarsu tarafından şiddet gören iki çocuk annesi sosyetik, ilişkiyi bitirdi.

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