Didem Sarı, Kayacan Akarsu ile ayrıldı! Skandal darp iddiası





ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILI

Ardından gözlerin çevrildiği Kayacan Akarsu'nun ise daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yattığı ve halen evli olduğu eşine uyguladığı şiddet nedeniyle bileğinde elektronik kelepçenin takılı olduğu ortaya çıkmıştı.



Bir süredir sevgilisiyle paylaşım yapmayan Didem Sarı hakkında ise üzücü bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kayacan Akarsu tarafından şiddet gören iki çocuk annesi sosyetik, ilişkiyi bitirdi.

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