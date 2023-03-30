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    Nazlı Sabancı'nın balkon pozlarına beğeni yağdı!

    Nazlı Sabancı'nın balkon pozları kısa sürede sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Balkon güzeli

    Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde bebek beklediği haberini müjdelemişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan sosyetik güzel, sosyal medya hesabında yayınladığı balkon pozlarıyla kısa sürede sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyetik isme, "Farklı bir güzelliğiniz var", "En güzel anne adayı" gibi yorumlar geldi.



    KAR SÜRPRİZİ
    Ankara'nın bazı kesimlerde yağan kar Seda Bakan ve ailesinin yüzünü güldürdü. Karı fırsat bilen Bakan, çocukları ve eşi Ali Erel'le dışarı çıkarak lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı. Bol bol fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, bu anlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.



    MURADINA ERDİLER
    İki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, önceki gün yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu. Deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda oğullarını kucaklarına alacak. Yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, nikahta sade bir gelinlik giydi.



        SELİN ATEŞ GİBİ
        ATV'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'yla şöhreti yakalayan Selin Genç, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Hem iş hem de tatil için İtalya'ya giden güzel oyuncu, kırmızı kıyafeti ve kırmızı rujuyla Instagram'ı adeta yakıp geçti.



        BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
        Bir şampuan markasının elçisi olan Demet Özdemir, önceki gün "Birlikte Daha Güçlüyüz" diyerek başlattıkları iş birliği için düzenlenen basın toplantısındaydı. Bu anlamlı hareketle başta depremzedeler olmak üzere kanser hastalığı nedeniyle saçlarını kaybeden kadınlara peruk desteği sağlanacağını söyleyen güzel oyuncu, şöyle dedi: "Hepimizin tek amacı, depremi yaşayan tüm insanlarımızın normal hayatlarına dönmesi için canla başla çalışmak olmalı." Aydın HAMZA



        KARIM SAĞOLSUN
        Popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Etiler'de iftar yaptı. Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptıran ünlü popçu, arabayı süremediği için eşi şoför koltuğuna geçti. İkilinin bu karesi, "Karım sağolsun" yorumları yaptırdı. Doğan SAVAŞ



            ÖZGÜVEN DEMETİ
            Demet Şener, özgüvenini yine gösterdi. 45 yaşındaki eski manken, önceki gün gittiği cilt bakımı sırasında çekilen hallerini paylaştı. Sıfır makyajlı ve yüzü kremli haliyle bile güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Demet Şener, doğallığıyla tam not aldı.



            KAHKÜL SORUNSALI
            Yıllardır tarzında büyük değişiklikler yapmayan Berrak Tüzünataç, önceki sabaha kafası karışık uyandı. Kahkül kestirip kestirmemek arasında kararsız kaldığını söyleyen güzel oyuncuya, "Sana ne yapsan yakışır" mesajı yağdı.



            SPOR AŞKI
            Aşkları tam gaz süren Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, vakitlerinin büyük kısmını spor yaparak geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisine yoga hareketleri öğreten ünlü modelden sonra şimdi de sosyetik işletmeci Şahin'e spor salonunda bazı hareketler gösterdi.



                JESTMAN
                ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile Etiler'deydi. Geçtiğimiz aylarda ikinci oğullarına kavuşan çift, çocukların çok iyi anlaştığını söyledi. Burak Özçivit, deprem felaketiyle ilgili de "Hala acılıyız" dedi. Bu arada Özçivit'in Evcen'e ikinci doğumunda hediye ettiği 11 milyon TL'lik olan cipi de ilk kez objektiflere takıldı. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Nazlı Sabancı'nın balkon pozlarına beğeni yağdı!
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