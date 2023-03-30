Nazlı Sabancı'nın balkon pozlarına beğeni yağdı!





JESTMAN

ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile Etiler'deydi. Geçtiğimiz aylarda ikinci oğullarına kavuşan çift, çocukların çok iyi anlaştığını söyledi. Burak Özçivit, deprem felaketiyle ilgili de "Hala acılıyız" dedi. Bu arada Özçivit'in Evcen'e ikinci doğumunda hediye ettiği 11 milyon TL'lik olan cipi de ilk kez objektiflere takıldı. (Doğan SAVAŞ)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN