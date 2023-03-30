Nazlı Sabancı'nın balkon pozlarına beğeni yağdı!

Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde bebek beklediği haberini müjdelemişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan sosyetik güzel, sosyal medya hesabında yayınladığı balkon pozlarıyla kısa sürede sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyetik isme, "Farklı bir güzelliğiniz var", "En güzel anne adayı" gibi yorumlar geldi.
KAR SÜRPRİZİ
Ankara'nın bazı kesimlerde yağan kar Seda Bakan ve ailesinin yüzünü güldürdü. Karı fırsat bilen Bakan, çocukları ve eşi Ali Erel'le dışarı çıkarak lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı. Bol bol fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, bu anlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
MURADINA ERDİLER
İki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, önceki gün yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu. Deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda oğullarını kucaklarına alacak. Yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, nikahta sade bir gelinlik giydi.