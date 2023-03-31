Şeyma Subaşı Instagram’daki özel kanalına iki kat zam yaptı!

5 Mayıs'ta Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, bir süre önce özel hayatına dair paylaşımları abonelik sistemiyle para karşılığında sunacağını açıklamıştı.
2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından abonelik sistemi başlatan fenomenin özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 60.99 TL'ydi. Söylenenlere göre aralarında ünlü iş insanı Nevzat Aydın'ın da bulunduğu 250 bin kişi, bu kanala üye oldu. Şeyma Subaşı'na bir ayda 12 milyon TL kazandıran bu yeni sistem, tıkır tıkır işledi.
İKİ KAT ZAM GELDİ
Ünlü fenomenin Türkler'in yanı sıra yabancı takipçilerinden de gördüğü bu ilgi üzerine sosyal medya platformunun yetkilileri, Şeyma Subaşı'nın kanalına üye olmanın aylık bedeline neredeyse iki kat zam yaptı.