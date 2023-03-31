Şeyma Subaşı Instagram’daki özel kanalına iki kat zam yaptı!





2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından abonelik sistemi başlatan fenomenin özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 60.99 TL'ydi. Söylenenlere göre aralarında ünlü iş insanı Nevzat Aydın'ın da bulunduğu 250 bin kişi, bu kanala üye oldu. Şeyma Subaşı'na bir ayda 12 milyon TL kazandıran bu yeni sistem, tıkır tıkır işledi.