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    Şeyma Subaşı Instagram’daki özel kanalına iki kat zam yaptı!

    Instagram’daki özel kanalı için aylık 60.99 TL fiyat belirleyen Şeyma Subaşı, yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 250 bin kişinin kanalına abone olduğu konuşulan fenomenin kanal ücretinin aylık bedeli de yetkililer tarafından 119.99 TL’ye yükseltildi.

    Nasıl bir ’Şey’ma!

    5 Mayıs'ta Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, bir süre önce özel hayatına dair paylaşımları abonelik sistemiyle para karşılığında sunacağını açıklamıştı.



    2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından abonelik sistemi başlatan fenomenin özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 60.99 TL'ydi. Söylenenlere göre aralarında ünlü iş insanı Nevzat Aydın'ın da bulunduğu 250 bin kişi, bu kanala üye oldu. Şeyma Subaşı'na bir ayda 12 milyon TL kazandıran bu yeni sistem, tıkır tıkır işledi.



    İKİ KAT ZAM GELDİ
    Ünlü fenomenin Türkler'in yanı sıra yabancı takipçilerinden de gördüğü bu ilgi üzerine sosyal medya platformunun yetkilileri, Şeyma Subaşı'nın kanalına üye olmanın aylık bedeline neredeyse iki kat zam yaptı.



        Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmek isteyenler artık 119.99 TL ödemek zorunda! Ünlü fenomenin yeni tarifeyle beraber kanalındaki abone sayısının kaç kişiye ulaşacağı henüz net olmasa da; genç kadının bu sayede yine yüklü bir gelir elde edeceği kesin...

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