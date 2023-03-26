Çağla Şıkel'in biyolojik yaşını duyan inanamadı! Akıllara efsane karakter Benjamin Button geldi

Yıllara meydan okumak için elinden gelen her şeyi yapan Çağla Şıkel, amacına ulaştı. Zamanı durdurmakla kalmayan ünlü model, zamanı geri sardı... 44 yaşındaki Şıkel, yıllardır düzenli spor yapıp sağlıklı bir şekilde besleniyor. Tüm bunların yanı sıra ekstra vitamin takviyeleri de alan başarılı model, emeklerinin karşılığını aldı. Çağla Şıkel'in biyolojik yaşı gerçek yaşına göre 20 yaş daha genç yani sadece 24 çıktı.
BİR DİZİ TESTLE HESAPLANIYOR
Bu da akıllara seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını konu alan ve başrolünde Brad Pitt'in rol aldığı efsane film "Benjamin Button"ı getirdi. Bu arada kişinin biyolojik yaşı; kan testleri, doku örneklerinin incelenmesi veya egzersiz kapasitesi, zihinsel ve psikolojik testler gibi bir seri performans ölçümleriyle hesaplanıyor.
ÖRNEK MENÜSÜ
KAHVALTI: 2 yumurta ve avokado, peynir, yeşil biber, ceviz, badem, ceviz, çam fıstığı
ÖĞLE: Yulaf, biraz süt ve meyve.
AKŞAM YEMEĞİ: Etin yanında dereotu, haşlanmış mercimek salatası ve yoğurt. Aralarda turşu.