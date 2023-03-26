Çağla Şıkel'in biyolojik yaşını duyan inanamadı! Akıllara efsane karakter Benjamin Button geldi

Yıllara meydan okumak için elinden gelen her şeyi yapan Çağla Şıkel, amacına ulaştı. Zamanı durdurmakla kalmayan ünlü model, zamanı geri sardı... 44 yaşındaki Şıkel, yıllardır düzenli spor yapıp sağlıklı bir şekilde besleniyor. Tüm bunların yanı sıra ekstra vitamin takviyeleri de alan başarılı model, emeklerinin karşılığını aldı. Çağla Şıkel'in biyolojik yaşı gerçek yaşına göre 20 yaş daha genç yani sadece 24 çıktı.