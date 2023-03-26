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    Çağla Şıkel'in biyolojik yaşını duyan inanamadı! Akıllara efsane karakter Benjamin Button geldi

    44 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, kendisine gözü gibi bakmasının meyvesini topladı. Ünlü modelin biyolojik vücut yaşı 24 çıktı... Şıkel, akıllara efsane karakter Benjamin Button’ı getirdi.

    Benjamin Çağla!

    Yıllara meydan okumak için elinden gelen her şeyi yapan Çağla Şıkel, amacına ulaştı. Zamanı durdurmakla kalmayan ünlü model, zamanı geri sardı... 44 yaşındaki Şıkel, yıllardır düzenli spor yapıp sağlıklı bir şekilde besleniyor. Tüm bunların yanı sıra ekstra vitamin takviyeleri de alan başarılı model, emeklerinin karşılığını aldı. Çağla Şıkel'in biyolojik yaşı gerçek yaşına göre 20 yaş daha genç yani sadece 24 çıktı.



    BİR DİZİ TESTLE HESAPLANIYOR
    Bu da akıllara seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını konu alan ve başrolünde Brad Pitt'in rol aldığı efsane film "Benjamin Button"ı getirdi. Bu arada kişinin biyolojik yaşı; kan testleri, doku örneklerinin incelenmesi veya egzersiz kapasitesi, zihinsel ve psikolojik testler gibi bir seri performans ölçümleriyle hesaplanıyor.



    ÖRNEK MENÜSÜ
    KAHVALTI: 2 yumurta ve avokado, peynir, yeşil biber, ceviz, badem, ceviz, çam fıstığı
    ÖĞLE: Yulaf, biraz süt ve meyve.
    AKŞAM YEMEĞİ: Etin yanında dereotu, haşlanmış mercimek salatası ve yoğurt. Aralarda turşu.



        OLMAZSA OLMAZLARI
        Hyalüronik asit ve Biotin içeren kolajenler.... Jennifer Lopez, Rihanna, Beyonce gibi starların tercih ettiği damardan glutatyon alma yöntemini uyguluyor. Glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi de alıyor. Boks ve pilates yapıyor.



        ÇAĞLA'NIN TOP 10 BESİNİ
        AVOKADO
        KIRMIZI LAHANA
        SEMİZ OTU
        PAZI
        ISPANAK
        YULAF
        CHIA TOHUMU
        ORMAN MEYVELERİ
        KAHVE
        YATMADAN ÖNCE BİR BARDAK YEŞİL ÇAY

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        Haberler Saklambaç Çağla Şıkel'in biyolojik yaşını duyan inanamadı! Akıllara efsane karakter Benjamin Button geldi
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