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    Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi

    Evliliklerini tek celsede bitiren Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi. Ortak açıklama yapan ikili, “Boşanmanın perde arkasında üçüncü bir kişi yok” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    İhanet yok!

    Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemine gelen çifti, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Binici ve Manas'ın avukatları tarafından yapılan ortak açıklama ile Manas'ın, ünlü oyuncuyu aldattığı iddiasına da açıklık getirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin etkisi bulunmamaktadır".



    'HAYALLERİME DOKUN'
    Yeşilçam'ın iki efsanesi Mahmut Cevher ve Muhammed Cangören, önceki akşam Tasarımcı Yılmaz Türkmen'in "Hayallerime Dokun" isimli lansmanına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkmen, "Söyleyecek çok şey var. Beni bu akşam yalnız bırakmayan efsane oyunculara teşekkür ederim" dedi.



    İRANLI TURİSTLERE KONSER
    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nevruz Bayramı için Marmaris'e gelen İranlı turistlere konser verdi. Tam 10 şarkı söyleyen Demet Akalın, Ramazan ayı bittikten sonra İran'a gidip gezmek ve özellikle türbeleri ve tarihi yerleri gezmek istediğini belirterek İran yemeklerini de çok sevdiğini belirtti.



        TARZINI YENİLEDİ!
        Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora imaj değiştirdi. Uzun saçlarıyla bilinen güzel oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi. Instagram'dan yeni imajını paylaşan oyuncuya, "Sana her şey çok yakışıyor" yorumları yapıldı.



        'DERE' TEPE AŞIYOR
        Cansu Dere, aradığı evi bir türlü bulamadı. Güzel oyuncu Cansu Dere, 2019'da Avrupa Yakası'ndaki evine hırsız girdiği için Kandilli'ye taşınmış, ancak burada da mutlu olmayıp 2022'de yeniden Emirgan'a dönmüştü. Geçtiğimiz haftalarda da evinde yangın çıkan, ardından merdivenlerden düşüp sakatlanan Cansu Dere, meğer yine evini değiştirmiş. Güzel oyuncu, Avrupa Yakası'nın kalabalığından bunalınca yine Anadolu Yakası'na taşınmış. AYDIN HAMZA



        TOKAT CEZASI!
        Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanmış ve oğulların velayeti annede kalmıştı. Deniz, çocuğunu almak için gittiği sırada eski eşinin saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı ileri sürülen Aktan'ın cezası belli oldu. Aktan, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından 7 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da karar çıktı. Mahkeme, Deniz'in 2018 yılındaki "basit yaralama" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti.



            BEĞENİ REKORU!
            Hakan Sabancı ile mutlu birlikteliğini sürdüren Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan güzel oyuncunun yeni fotoğrafı beğeni butonunu çökertti. Kolyesi ve derin göğüs dekolteli kıyafetiyle pozlar veren Erçel, 3 milyon beğeni ve 20 bine yakın yorum aldı.



            DUYGUSAL PAYLAŞIM
            Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, bundan 40 gün önce kızını kucağına almıştı. Ailece çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, duygusal satırlarla yer verdi. Kaya hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum"



            YÜREKLERİ ISITTI
            Ünlü isimler deprem bölgelerine gidip afetzedelere umut olmaya devam ediyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan güzel oyuncu Wilma Elles de yardıma koşanlardandı. Depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak, oyuncak dağıtan Elles, yürekleri ısıttı.



                'HAYATI CİDDİYE ALMIYORUM'
                Geçtiğimiz Ocak'ta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, önceki gün Instagram üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Nasıl toparladığı sorulan ünlü sunucu, şöyle dedi: "Hayatı çok ciddiye almıyorum. Toparladım mı; evet ilk günkü gibi değilim ama tabii ki çok zor." Merhum eşinin mezarına da en son 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'nde gittiğini söyleyen Ece Erken, mezar yerini kendisine sormadan belirleyen eşinin ailesine de şöyle sitem etti: "Hiç istemediğim, bana sorulmayan bir mesafede mezarı. Şafak da istemezdi, her gün gitmek isterdim."



                BAŞARI YAĞMURU
                Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Ekim 2022'de Atlas Okyanusu'nu ilk kez aşmıştı. Pilotluk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Yağmur Hanım, önceki gün de ilk kez İstanbul'dan Hong Kong'a uçtu.



                KADRO GENİŞLEDİ
                ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"na sürpriz isim katıldı. Armağan Oğuz, dizinin 27. Bölümünden itibaren izleyiciyle buluşacak. Sinan Kaptanoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Oğuz, eşini kaybetmiş bekar bir babayı canlandıracak. Yolu sürpriz bir şekilde Dila ile kesişecek Sinan'ın gelişi ile yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu...



                    İTİRAF GECESİ
                    ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, önceki akşam ekrana gelen dokuzuncu bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un ilk yemeğinde Gülayşe'nin itirafları geceye damgasını vurdu. Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Gülayşe ve Barbaros, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti.



                    AŞK YENİDEN
                    Selena Gomez'in, 2016 yılında Justin Bieber'la beraber olduğu dönemde şarkıcı Zayn Malik ile tek gecelik ilişki yaşadığı iddiası magazin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ardından top model Gigi Hadid ile 6 yıl süren ilişki yaşayan yakışıklı şarkıcı, Hadid'den baba oldu. Ancak ikili, şiddet iddiaları sonrası ayrıldı. Gigi Hadid'in adı bir süre önce Leonardo DiCaprio ile anılırken Zayn Malik'ten sürpriz bir haber geldi. ABD basınına göre Gomez ile Malik, sosyal medyada takipleşmenin ardından geçtiğimiz gece de samimi bir şekilde görüldü.



                    HEYECAN DORUKTA
                    Bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek olan "Başım Belada" dizisinde heyecan dorukta... Azam, Leyla'nın peşindedir. Berna ve Buğra'nın gece kulübüne gitmesi ortalığı iyice karıştırır. Azam, Berna'nın kaybettiği kolyenin peşine düşer. Bu kolye Azam'ı yeniden Leyla'ya götürecektir.

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                    ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
                    Haberler Saklambaç Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi
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