Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi

Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemine gelen çifti, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Binici ve Manas'ın avukatları tarafından yapılan ortak açıklama ile Manas'ın, ünlü oyuncuyu aldattığı iddiasına da açıklık getirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin etkisi bulunmamaktadır".
'HAYALLERİME DOKUN'
Yeşilçam'ın iki efsanesi Mahmut Cevher ve Muhammed Cangören, önceki akşam Tasarımcı Yılmaz Türkmen'in "Hayallerime Dokun" isimli lansmanına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkmen, "Söyleyecek çok şey var. Beni bu akşam yalnız bırakmayan efsane oyunculara teşekkür ederim" dedi.
İRANLI TURİSTLERE KONSER
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nevruz Bayramı için Marmaris'e gelen İranlı turistlere konser verdi. Tam 10 şarkı söyleyen Demet Akalın, Ramazan ayı bittikten sonra İran'a gidip gezmek ve özellikle türbeleri ve tarihi yerleri gezmek istediğini belirterek İran yemeklerini de çok sevdiğini belirtti.