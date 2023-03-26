Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi





'HAYATI CİDDİYE ALMIYORUM'

Geçtiğimiz Ocak'ta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, önceki gün Instagram üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Nasıl toparladığı sorulan ünlü sunucu, şöyle dedi: "Hayatı çok ciddiye almıyorum. Toparladım mı; evet ilk günkü gibi değilim ama tabii ki çok zor." Merhum eşinin mezarına da en son 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'nde gittiğini söyleyen Ece Erken, mezar yerini kendisine sormadan belirleyen eşinin ailesine de şöyle sitem etti: "Hiç istemediğim, bana sorulmayan bir mesafede mezarı. Şafak da istemezdi, her gün gitmek isterdim."