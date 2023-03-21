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    Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun evliliği başka bahara kaldı

    Özge Ulusoy, babasının zamansız vefatı sonrasında Faruk Çolakoğlu ile bu yılın Eylül ayı için planladığı evliliğini şimdilik rafa kaldırdı.

    Evlilik başka bahara!

    İş insanı Faruk Çolakoğlu, bundan bir süre önce yaklaşık 2.5 yıldır aşk yaşadığı Özge Ulusoy'a evlilik isteğini söyledi. 40 yaşındaki model de aşkının bu teklifi sonrası havalara uçmuştu. Ancak Özge Ulusoy'un mutluluğu ne yazık ki kısa sürede ve babasını trafik kazasında kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadı. Ulusoy'un bu dönemdeki en büyük destekçisi de sevgilisiydi.



    'NE ZAMAN İSTERSE HAZIRIM'
    Acı haberden önce bu yılın Eylül ayında sade bir törenle evlenmeyi planlayan Özge Ulusoy, nikahı ertelemek istedi. Acısı büyük olan aşkının bu isteğini anlayışla karşılayan Faruk Çolakoğlu'nun yakın çevresine "Özge ne zaman isterse ben evlenmeye hazırım" dediği söyleniyor...

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