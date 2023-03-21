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Haberler Saklambaç 1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu'ndan ayrılınca meğer...

1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu'ndan ayrılınca meğer...

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkının fitilini güzel oyuncu yakmış. Yakışıklı oyuncunun Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmasını fırsat bilen Deniz'in sosyal medyadan attığı mesajlar anında da karşılık görmüş!

Doğan Savaş
Takvim
21.03.2023 07:15 - Son Güncelleme: 21.03.2023 07:15
1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz’in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılınca meğer...

Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz’in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılınca meğer...

İlk kez ortaya çıkan çift, kameraları görünce bir hayli şaşırdı.

1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz’in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılınca meğer...

Flaşların patlamasıyla moralleri bozulan sevgililer, "İlişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı, neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor" demekle yetindi.

1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz’in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılınca meğer...

Oyun sonrası yapılan söyleşiye katılmayan çift, otoparktan çıkarak adeta sırra kadem bastı.

1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz’in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılınca meğer...

ZAMAN KOLLADI
Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ihanet iddiaları sonrası bitirmişti.

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