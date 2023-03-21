1.5 aylık aşkın detayları ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi bakın nasıl başlamış! Afra Saraçoğlu'ndan ayrılınca meğer...
Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkının fitilini güzel oyuncu yakmış. Yakışıklı oyuncunun Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmasını fırsat bilen Deniz'in sosyal medyadan attığı mesajlar anında da karşılık görmüş!
21.03.2023 07:15 - Son Güncelleme: 21.03.2023 07:15
Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.
ZAMAN KOLLADI
Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ihanet iddiaları sonrası bitirmişti.