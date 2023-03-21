Bader Shammas ile balayı için Bodrum’a gelen Lindsay Lohan Bodrum'da 'ev'lendi

2022 yazında Bader Shammas ile evlenen ünlü aktris Lindsay Lohan, balayı için de geçtiğimiz Temmuz'da Bodrum'a gelmişti.
Şimdilerde ilk bebeğine hamile olduğu haberleriyle gündem yaratan Lindsay Lohan, Türkiye aşkından vazgeçmedi.
2022 yazında Bader Shammas ile evlenen ünlü aktris Lindsay Lohan, balayı için de geçtiğimiz Temmuz'da Bodrum'a gelmişti.
Şimdilerde ilk bebeğine hamile olduğu haberleriyle gündem yaratan Lindsay Lohan, Türkiye aşkından vazgeçmedi.
ABD basını, güzel oyuncu ile Dubai'de bulunan uluslararası bir varlık yönetimi şirketi olan Credit Suisse'in başkan yardımcısı olarak görev alan eşinin Bodrum'dan ev sahibi olduğunu yazdı.
MAAŞI 5 MİLYON DOLAR
Aylık maaşı 5 milyon dolar olan Bader Shammas ile toplam servetinin 35 milyon dolar olduğu konuşulan ünlü yıldızın tercihi ise ABD basınına göre özel havuzlu ve dört odalı bir villa oldu.
İkilinin çok sevdikleri Bodrum'da 3 milyon Dolar yani yaklaşık 57 milyon TL'ye satın aldıkları villada bu yaz uzun süreli tatil yapacakları da haberin diğer detayı...