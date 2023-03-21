Bader Shammas ile balayı için Bodrum’a gelen Lindsay Lohan Bodrum'da 'ev'lendi





MAAŞI 5 MİLYON DOLAR

Aylık maaşı 5 milyon dolar olan Bader Shammas ile toplam servetinin 35 milyon dolar olduğu konuşulan ünlü yıldızın tercihi ise ABD basınına göre özel havuzlu ve dört odalı bir villa oldu.