Zengin Türklerin yurt dışındaki yatırımları hız kesmeden sürüyor. Dünyanın birçok yeri ABD'de milyonlarca dolarlık evleri olan iş, sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin son gözdesi New York'un en ikonik caddesi Fifth Avenue'deki lüks bir bina oldu. 685 Fifth Avenue ve 54th Street'te yer alan 29 katlı kuledeki 65 rezidansa Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Fiyatları 3 ile 11.7 milyon dolar arasında değişen ultra lüks dairelere ilgi gösterenler arasında Aylin ile Özcan Tahincioğlu ile Etel Baler'in de olduğu söyleniyor.

BENZİN İSTASYONLARI VAR

Bu arada özellikle Tahincioğlu'nun Amerika'ya birçok yatırımının olduğu biliniyor. 2016'da 36 Hudson Street'te 4 milyon 750 bin dolara lüks daire alan sosyetik çiftin ayrıca Tahincioğlu'na bağlı şirketleri üzerinden den New York ve New Jersey'de 100'ün üzerinde benzin istasyonu bulunduğu söyleniyor. Öte yandan Türk güzel Seren Shvo ile mutlu bir evliliği olan Michael Shvo, bu lüks projeyi ilk olarak Serdar Bilgili ile ortaklığı döneminde satın almış; ancak iki iş insanı, daha sonra çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ortaklıklarını sonlandırmıştı.

Aylin ile Özcan Tahincioğlu'nun ABD'de başka yatırımlarının olduğu da biliniyor.

Lüks proje, New York'un en gözde caddesinde bulunuyor.

2022'de 23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra 'hayatı tatil kıvamında yaşamaya' karar veren Etel Baler, İstanbul ile ABD arasında mekik dokuyor.