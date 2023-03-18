Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in 7 aylık evliliğinde kriz çıktı!

Geçtiğimiz Ağustos'ta görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden şok bir haber geldi. Kısa süreli evliliklerinde büyük bir kriz yaşayan ikiliden Özdemir, Levent'teki villayı terk etti. Zekeriyaköy'de bulunan kendi villasına dönen Demet Özdemir, Koç'un barışma talebini ise geri çeviriyor. İkili arasındaki tartışma ise dedikoduya göre güzel oyuncunun 26 Şubat'taki yaş gününde yaşandı. Popçu eşinin bu küçük kutlamadaki bazı tavırlarından rahatsız olan Demet Özdemir, burada büyüyen tartışmanın ardından kendi evine değil yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.
DÜŞÜNME AŞAMASINDA
Ancak bu kriz, ünlü popçunun Özdemir'in dizi setine ellerinde çiçeklerle gitmesiyle aşıldı. Eve dönen Demet Özdemir, yine Oğuzhan Koç ile kavga edince bu kez eşyalarını toplayıp Zekeriyaköy'deki villasına geçti. Demet Özdemir, yakın çevresine "Şiddetli geçimsizlikler yaşıyoruz. Evliliği sürdürüp sürdürmeme konusunda düşünme aşamasındayım" yorumu yaptı. Oğuzhan Koç ise krizi soranlara "Her evlilikte olan tartışmalar" diyerek olayın eşinin aksine kısa sürede çözüleceğini ima etti. Çiçeği burnunda evlilerden gelen bu kriz haberi ise dün dedikodu kazanını kaynattı.
O KADIN DEMET DEĞİL!
Kimilerine göre küçük olan bu kriz, son projesiyle istediği ilgiyi göremeyen Demet Özdemir tarafından planlı bir şekilde basına duyuruldu. Ünlü oyuncu, bu haberler sayesinde gündem yaratıp reytingleri artırma hedefindeydi. Şimdilik hedefine de ulaştı; dün tüm gün Twitter'da en çok konuşulanlar arasındaydı. Kimilerinin aklına ise geçtiğimiz gün çıkan "evli kadın oyuncu, dizinin evli yönetmeniyle yasak aşk yaşıyor" dedikodusu geldi. Sosyal medyada bazı kötü kalpliler "Eşini aldatan Demet olduğu için evi terk etti" yorumları yazdı. Ancak bahsi geçen kadın, Özdemir değil...