Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in 7 aylık evliliğinde kriz çıktı!





O KADIN DEMET DEĞİL!

Kimilerine göre küçük olan bu kriz, son projesiyle istediği ilgiyi göremeyen Demet Özdemir tarafından planlı bir şekilde basına duyuruldu. Ünlü oyuncu, bu haberler sayesinde gündem yaratıp reytingleri artırma hedefindeydi. Şimdilik hedefine de ulaştı; dün tüm gün Twitter'da en çok konuşulanlar arasındaydı. Kimilerinin aklına ise geçtiğimiz gün çıkan "evli kadın oyuncu, dizinin evli yönetmeniyle yasak aşk yaşıyor" dedikodusu geldi. Sosyal medyada bazı kötü kalpliler "Eşini aldatan Demet olduğu için evi terk etti" yorumları yazdı. Ancak bahsi geçen kadın, Özdemir değil...