Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, Elon Musk ile mahkemelik oldu! "Paramla rezil dolum"

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, 2014 yılında yaklaşık 100 bin dolar vererek 2014'te Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yaptı ancak yolculuk iptal oldu.
Aradan geçen yıllarda şirketle davası bir türlü sonuçlanamayan sosyetik iş insanı, önceki gün Nişantaşı'nda konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Şirketin Elon Musk'a satılması üzerine hem parasından hem de hayallerinden olduğunu söyleyen Ahu Aysal, dünyanın en zengin insanı Musk'a dava açtığını söyleyip ekledi: "Elon Musk'ın firmasıyla mahkemeliğim; 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı? Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim. Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars'a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim."