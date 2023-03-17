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    Bige Önal'ın 'Baba' hüznü...

    Bige Önal, iki sene önce vefat eden babası Erhan Önal’ın ölüm yıl dönümünde içerisindeki derin üzüntü ve boşluğu anlatan bir yazı yazdı...

    Baba hüzün
    Güzel oyuncu Bige Önal, 16 Mart 2021'de eski futbolcu olan babası Erhan Önal'ın ölümüyle sarsılmıştı.

    33 yaşındaki Önal, dün Instagram'dan babasıyla küçükken çekilmiş bir karesini paylaşıp altına şunları yazdı: "Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. O günler hızlı geçti gibi. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Tam kalbimin orda bir boşluk oldu. Şimdi bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim."



    Önal, bu kareyle babasına seslendi...


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