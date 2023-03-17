Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı (Magazin haberleri)

Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Kısa süre sonra çıkışa yönelen Samyeli, gazetecilerin soruları karşısında "Merhabalar, kusura bakmayın şan dersine yetişmeye çalışıyorum" diyerek arabasına bindi.
ÇAĞRI Telkıvıran'la adı aşk dedikodularına karışan Samyeli, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, "Çağrı arkadaşım... Biz stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki gizemli bir şey varmış ve yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" diyerek iddiaları yalanladı. (Aydın Hamza)
BAŞ HARFİ AİLE!
Ferhan Şensoy geçtiğimiz akşam eşi Cem Öğet'le birlikte Cihangir'deydi. Yeni aldığı lüks aracını park eden Şensoy, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözleri karşısında teşekkür etti.
Şensoy, plakasının da özel olduğu gözlemlenen araç için şunları söyledi: "Evet arabayı da plakayı da yeni aldım. Üç kişilik ailemizin baş harflerini taşıyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ALMEDA'NIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU
TOLGAHAN Sayışman, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Sayışman, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı çalışmaların hatırlatılması üzerine, "Ramazan ayının ilk haftası bölgede olacağım. Hem yardımları ulaştıracağız hem de birlikte iftar yapacağız." dedi. Depremle ilgili bir önlem alabildiniz mi?" sorusuna ise "Almeda'nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Hep yakınlarda olmamı istiyor. Umarım bu zamanları atlatırız" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)