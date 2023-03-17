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    Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı (Magazin haberleri)

    Defne Samyeli, çıkan aşk iddialarını yine kendi naif tarzıyla yalanladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 17 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimi magazin haberleri...

    Aşk yok iş var!

    Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Kısa süre sonra çıkışa yönelen Samyeli, gazetecilerin soruları karşısında "Merhabalar, kusura bakmayın şan dersine yetişmeye çalışıyorum" diyerek arabasına bindi.

    ÇAĞRI Telkıvıran'la adı aşk dedikodularına karışan Samyeli, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, "Çağrı arkadaşım... Biz stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki gizemli bir şey varmış ve yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" diyerek iddiaları yalanladı. (Aydın Hamza)



    BAŞ HARFİ AİLE!
    Ferhan     Şensoy geçtiğimiz akşam eşi Cem Öğet'le birlikte Cihangir'deydi. Yeni aldığı lüks aracını park eden Şensoy, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözleri karşısında teşekkür etti.



    Şensoy, plakasının da özel olduğu gözlemlenen araç için şunları söyledi: "Evet arabayı da plakayı da yeni aldım. Üç kişilik ailemizin baş harflerini taşıyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    ALMEDA'NIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU
    TOLGAHAN     Sayışman, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Sayışman, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı çalışmaların hatırlatılması üzerine, "Ramazan ayının ilk haftası bölgede olacağım. Hem yardımları ulaştıracağız hem de birlikte iftar yapacağız." dedi. Depremle ilgili bir önlem alabildiniz mi?" sorusuna ise "Almeda'nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Hep yakınlarda olmamı istiyor. Umarım bu zamanları atlatırız" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)



        "EVLİLİĞE KAPALIYIM"
        ZEYNEP         Bastık, önceki gece yakın dostu Emircan İğrek ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Bastık'ın adı Tolga Akış'tan boşandıktan sonra Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Efe Çelik ile anılmıştı. Şarkıcı, aşk ve evlilik soruları ile alakalı şunları söyledi: "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattım. Belki bir gün aşık olurum, evlenirim, çocuk yaparım. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz. İnsanlar sevgili olabilir, evlenebilir, boşanabilir. Hayat böyle bir şey." (Doğan SAVAŞ)



        SAÇLARINA AKLAR DÜŞTÜ
        EDA         Taşpınar, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. Aracının içinde trafikte kalan Taşpınar'ın gergin olması dikkat çekti. Sorulara yanıt vermeyen sosyetik ikoncanın şoförü yol açılınca hızlıca gaza basarak oradan ayrıldı. Taşpınar, makyajsız hali ve beyazlaşan saçları ile dikkatleri çekti.



        KARİYERE DEVAM
        ALEYNA Tilki, uzun bir aranın ardından "Başıma Belasın" adlı yeni şarkısıyla bugün tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu. Kariyerine sözü müziği Emrah Karakuyu'ya ait bu şarkıyla devam eden genç popçu, şarkısının klibinin yönetmenliğini de önümüzdeki hafta kendisi yapacak.



            ESTETİKBAŞI!
            Geçtiğimiz sene bir dizi estetik operasyon için 3 milyon TL harcayan Şeyma Subaşı, yine yüzünde işlem yaptırdı. Genç kadın, yeni haliyle sınıfta kaldı.

            MISIRLI aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 'ücret'li tarife başlatmıştı. "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL'ydi.

            160 BİN DOLAR VERMİŞTİ
            Genç kadın, dün ise yeni yüzüyle gündem oldu. Son estetiğiyle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz sene de Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a bir dizi operasyon için 160 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı.



            DÖRT DÖRTLÜK ANLAŞMA
            ÜNLÜ             oyuncu İbrahim Büyükak, uzun süredir yüzü olduğu bir alışveriş sitesiyle 4'ncü sezon anlaşmasını imzaladı. Daha önce Oğuzhan Koç ve Binnur Kaya'yla beraber kamera karşısına geçen İbrahim Büyükak'a yeni reklam filminde güzel oyuncu Deniz Işın eşlik ediyor.



            GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
            ATA             Demirer, önceki gün yakın bir dostuyla İstinye'de objektiflere takıldı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken komedyen, alışverişin ardından yakın arkadaşıyla yemek yedi. Ata Demirer, kendisine yöneltilen sorular karşısında ise "İyi günler" demekle yetindi.



                'BİTİNCE KONUŞURUZ'
                2018'DE                 boşandığı İbrahim Kutluay ile oğullarının diş tedavisi ücretlerini ödemediği için davalık olan Demet Şener, önceki gün İstinye'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen deneyimli manken, gündeme gelen 'dişçi davası' haberlerinin sorulması üzerine "Hiç o konulara girmeyelim, dava bittikten sonra detaylı konuşuruz" demekle yetindi.



                BİR AİLE KOMEDİSİ
                BAŞROLLERİNİ Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı romantik komedi tadında olan "Ne Olacak Halim?", vizyona girdi. Filmde bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmaktan korkan ünlü sunucu Halim'in, temizlikçi Melek'in dört çocuğuyla birlikte hayatına girmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.



                KLİNİK VAKA!
                KIM Kardashian, psikolojik hastalıklarıyla yine gündemde... Seksi yıldızın poz verirken yaptığı 'dudak büzme' hareketi şizofreni çeşidi "Katatonik Stupor" adlı hastalığın belirtisi çıkmıştı. ABD basınına göre Kim Kardashian'da şizofreni hastası olduğunun diğer belirtileri ise çok katı ve sert olma, biçimsiz duruşlar sergileme, sözlerini unutma...



                    ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ
                    EKRANLARIN reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 118. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in Olof'un cezasını kesmesi ve Öktem Bey'in şehit edilmesi bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman; Tüm Kişiler'de %8,83 izlenme oranı ve %21,89 izlenme payı AB'de %5,81 izlenme oranı ve %15,94 izlenme payı 20+ABC1'de %7,53 izlenme oranı ve %17,73 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.



                    YÜZLEŞME
                    ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', bu akşam 20.00'de ekrana gelecek 8. bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları'nda Gülayşe, tüm hayallerini yıkan Zümrüt'ün evlenme teklifini düşünürken, Barbaros ise annesinin büyük sırrıyla yüzleşir.
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                    Haberler Saklambaç Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı (Magazin haberleri)
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