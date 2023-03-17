Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı (Magazin haberleri)





ESTETİKBAŞI!

Geçtiğimiz sene bir dizi estetik operasyon için 3 milyon TL harcayan Şeyma Subaşı, yine yüzünde işlem yaptırdı. Genç kadın, yeni haliyle sınıfta kaldı.



MISIRLI aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 'ücret'li tarife başlatmıştı. "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL'ydi.



160 BİN DOLAR VERMİŞTİ

Genç kadın, dün ise yeni yüzüyle gündem oldu. Son estetiğiyle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz sene de Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a bir dizi operasyon için 160 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı.