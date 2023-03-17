Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi: “Cadı avına mı çıktınız?”

BİRÇOK KİŞİNİN GÜNAHI ALINDI

Ortada birçok evli kadın ile evli yönetmenin ismi geçmeye başladı; birçok kişinin de kuşkusuz günahı alındı. Bir kişi de Instagram'da bahsi geçen skandala adı karışanların Deniz Baysal Yurtçu ile Burak Arlıer'in olduğunu yazdı. Bu çirkin yorum karşısında küplere binen güzel oyuncu, öfkesini şöyle dile getirdi: "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz? Biri isim vermeden haber yapıyor; siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz!"







Bir dizide başrolde yer alan Deniz Baysal Yurtçu, 2019'dan beri müzisyen Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.



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