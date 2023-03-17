Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi: “Cadı avına mı çıktınız?”

DÜN magazin dünyası, 'yasak aşk' dedikodusuyla çalkalandı. İddiaya göre; başroldeki bir dizi oyuncusu, evli olmasına rağmen yine evli olan dizinin yönetmeniyle yasak aşk yaşamaya başladı. Hatta ikili, çekimler sırasında karavanda hayli samimi bir şekilde ekip tarafından yakalandı. Bu yasak aşk yüzünden, 150 kişinin çalıştığı dizinin çekimlerinde aksamalar dahi oldu. Yine dedikoduya göre evli olan dizi oyuncusu, eşinden de son dönemde arkadaşlarına dert yanıyordu. Sosyal medyaya damga vuran bu isimsiz dedikodu üzerine herkes tahminini açıkça Twitter ve Instagram'da yazmaya başladı.
BİRÇOK KİŞİNİN GÜNAHI ALINDI
Ortada birçok evli kadın ile evli yönetmenin ismi geçmeye başladı; birçok kişinin de kuşkusuz günahı alındı. Bir kişi de Instagram'da bahsi geçen skandala adı karışanların Deniz Baysal Yurtçu ile Burak Arlıer'in olduğunu yazdı. Bu çirkin yorum karşısında küplere binen güzel oyuncu, öfkesini şöyle dile getirdi: "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz? Biri isim vermeden haber yapıyor; siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz!"
Bir dizide başrolde yer alan Deniz Baysal Yurtçu, 2019'dan beri müzisyen Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.