Türkbükü’nde 2023 yaz sezonu tarifeleri belli olmaya başladı...

40 TL'DEN AZ OLAMAZ

Et fiyatlarında son iki ayda neredeyse yüzde 50'yi bulan artış, lahmacunun fiyatını da yükseltti. İstanbul Başakşehir'de 85 TL, Sultanahmet'te 50, Bağcılar'da ise 30 TL'ye satılan lahmacun için yetkililer ise uyarıyor: "40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil."

