Türkbükü’nde 2023 yaz sezonu tarifeleri belli olmaya başladı...

Yıllardır TAKVİM ile özdeşleşen Bodrum'daki lahmacun ve ayran fiyatları, bu yaz sezonunda da yine çok konuşulacağa benziyor. Türkbükü'nde hınca hınç dolan popüler mekanın 2023 sezonu için menü çalışmaları başladı. Yaz sezonunda oda fiyatını 990 ile 3 bin 500 Euro arasında belirleyen popüler mekan, lahmacun ve ayran konusunda da şimdilik bir fiyat kararı aldı. Buna göre geçtiğimiz sezon 196 TL olan lahmacunun, bu yaz 310 TL'den müşteriye servis edilmesi planlanıyor.