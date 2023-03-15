Türkbükü’nde 2023 yaz sezonu tarifeleri belli olmaya başladı...

Yıllardır TAKVİM ile özdeşleşen Bodrum'daki lahmacun ve ayran fiyatları, bu yaz sezonunda da yine çok konuşulacağa benziyor. Türkbükü'nde hınca hınç dolan popüler mekanın 2023 sezonu için menü çalışmaları başladı. Yaz sezonunda oda fiyatını 990 ile 3 bin 500 Euro arasında belirleyen popüler mekan, lahmacun ve ayran konusunda da şimdilik bir fiyat kararı aldı. Buna göre geçtiğimiz sezon 196 TL olan lahmacunun, bu yaz 310 TL'den müşteriye servis edilmesi planlanıyor.
ADIM ATMAK: 2.500 TL!
Yine 2022 sezonunda 95 TL'den menüde olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL olacak. Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak. Geçtiğimiz sezon misafirlerden "şezlong parası" olarak 1.500 TL alan mekanın, yeni sezonda bu rakamı 2.500 TL'ye çıkaracağı söyleniyor.
40 TL'DEN AZ OLAMAZ
Et fiyatlarında son iki ayda neredeyse yüzde 50'yi bulan artış, lahmacunun fiyatını da yükseltti. İstanbul Başakşehir'de 85 TL, Sultanahmet'te 50, Bağcılar'da ise 30 TL'ye satılan lahmacun için yetkililer ise uyarıyor: "40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil."