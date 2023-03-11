Thor Saevarsson Türkiye'ye gelir gelmez kaçamak yaparken yakalandı! Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi...

"BEN EVLİYİM"

İzlandalı yönetmen, geçtiğimiz gece Etiler'deki bir mekan çıkışında bir kadınla görüntülendi. Gazetecileri görünce bir anda panik yapan ikili, ayrı ayrı yürümeye başladı. Eli ayağına dolaşan Thor ve sevgilisi ne yapacağını bilemezken, esmer güzel, "Ben evliyim. Çocuğum var. Beni niye çekiyorsunuz!" dedi. Israrlarını sürdüren hanımefendi, gazetecilere "Çekmeyin" derken, Thor ise yürüyerek sokağın başına gitti. Ardından aracıyla çıkan sevgilisi onu sokağın başından alarak hızlıca oradan ayrıldı.