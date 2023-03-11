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    Thor Saevarsson Türkiye'ye gelir gelmez kaçamak yaparken yakalandı! Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi...

    Bir dönem Dilan Çiçek Deniz’le yaşadığı aşkla adını duyuran İzlandalı Thor, İstanbul gecelerinde evli bir kadınla yakalanınca ortalık karıştı.

    Doğan Savaş
    Skandalın adı: Thor

    Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşayan ve tam evlenecekleri sırada bir anda ayrılık kararı Thor, İstanbul'un gece hayatına kendini kaptırdı. Ayrılığın acısıyla ülkesine dönen ve kısa bir süre burada kalan Thor Saevarsson, Türkiye'ye gelir gelmez kaçamak yaparken yakalandı.

    "BEN EVLİYİM"
    İzlandalı yönetmen, geçtiğimiz gece Etiler'deki bir mekan çıkışında bir kadınla görüntülendi. Gazetecileri görünce bir anda panik yapan ikili, ayrı ayrı yürümeye başladı. Eli ayağına dolaşan Thor ve sevgilisi ne yapacağını bilemezken, esmer güzel, "Ben evliyim. Çocuğum var. Beni niye çekiyorsunuz!" dedi. Israrlarını sürdüren hanımefendi, gazetecilere "Çekmeyin" derken, Thor ise yürüyerek sokağın başına gitti. Ardından aracıyla çıkan sevgilisi onu sokağın başından alarak hızlıca oradan ayrıldı.

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    İzlandalı yönetmen "Evliyim" diyen kadınla kaçamak yaptı.
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        Haberler Saklambaç Thor Saevarsson Türkiye'ye gelir gelmez kaçamak yaparken yakalandı! Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi...
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