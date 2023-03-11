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    Demet Şener 'koruyucu aile' olmakla ilgili konuştu! "Ben bunu yıllardır yapıyorum"

    Demet Şener, önceki gün Etiler'deydi. Şener, 'koruyucu aile' olmakla ilgili konuştu. İşte haberin devamı ve 11 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Yardım demeti

    Deprem felaketinin ardından elinden geleni yaptığını söyleyen iki çocuk annesi Şener, 'koruyucu aile' olmakla ilgili ise şunları söyledi: "Benim için bir çocuğun eğitimini üstlenmek daha mantıklı. Ben bunu yıllardır yapıyorum." (Aydın HAMZA)

    ALIŞVERİŞ TERAPİSİ
    Demet Akalın, önceki gün Esra Balamir ile İstinye'de objektiflere takıldı. Depremin ilk gününden beri elinden gelen ne varsa yapıp bölgeye de giden Akalın, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Uzun süre alışveriş yaparak stres atan Demet Akalın ve Esra Balamir, ardından AVM'den ayrıldı...Sıkı dostlar, soruları da yanıtsız bıraktı.

    SABAH ŞAŞKINLIĞI
    Burak Sevinç, geçtiğimiz gün sabaha karşı sevgilisi Sena Çakır'la Etiler'de görüntülendi. Çift, sabah 05.00'te çorbacıdan çıkarken, flaşların patlamasıyla şaşkınlığını gizleyemedi. Sevinç, "Tiyatro oyunumuzun prömiyerini gerçekleştirdik sonra da çorbacıya geldik. Sizi karşımızda görünce çok şaşırdık'' dedi. Çakır ise, "Arkadaşlar çok yorgunuz, başka zaman konuşuruz" diyerek evlerinin yolunu tuttu.

        Ünlü çiftin yorgun halleri gözlerinden okundu. (Doğan SAVAŞ)

        AŞK ARIYOR!
        Best Model of World 2017 seçildikten sonra kariyerine oyunculukta devam eden Aslıhan Karalar, özel hayatıyla gündeme gelmeyen isimlerden... Uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söyleyen 23 yaşındaki güzel oyuncu, ekledi: İnşallah olur birisi. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ben Ankara'dan, küçük bir şehirden geldim. Orada değer verme kavramı buradan çok daha farklı. İstanbul'da pek insanlara güvenemiyorum." 23 yaşındaki oyuncu, güvenebileceği birini istiyor... (Doğan SAVAŞ)

        TARIK'DAN GÜZİDE'YE DARBE
        ATV'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen yirmi birinci bölümüyle yine çok beğenildi. Elmas'ın yürüttüğü operasyon başarıyla sonuçlanıp Yeşim'e karşı hazırladığı dosya doğru ellere ulaştırıldı. İfadesi alınan Yeşim, savcının kararıyla duruşma gününe kadar cezaevine gönderildi. Kefaletle serbest kalan Yeşim için ödeme yapan Tarık'ın öfkesi iyice büyüdü. Güzide'nin arkasından da iş çevirmeye devam eden Tarık, son hamlesiyle Güzide'nin kariyerine bir darbe daha vurdu. Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

            İNTİKAM MASASI
            Gerard Pique ve 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı, gündemden düşmek bilmiyor. 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikah masasına oturmayan Gerard Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia ile dünya evine gireceği ortaya çıktı. Pique'nin Chia'ya evlilik teklifi ettiği belirtildi.

            Shakira'nın kendisinden intikam almak için evlenecek eski aşkına nasıl bir gönderme yapacağı merakla bekleniyor.

            'KUTLAMA DEĞİL YAS GÜNÜ'
            Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deydi. Tilbe'ye, "8 Mart Kadınlar Günü'nde kutlama değil anma olmalı" açıklamaları hatırlatılınca, "Anma günü bu kutlama değil. Kutlandığı için ben tepki gösterdim. Yoksa kadınlara her gün kutluma olsa az" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)

                ESMER YARİM
                Ünlü oyuncu Engin Günaydın geçtiğimiz akşam kendinden yaşça küçük sevgilisiyle İstiklal Caddesi'nde kol kola yürürken görüntülendi. Kalbini esmer güzele kaptıran oyuncu, "Engin bey hayırlı olsun ne zamandır birliktesiniz?" diye sorulunca, "Siz de nerden çıktınız?" diyerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)

                AŞK SESSİZLİĞİ
                Melisa Döngel, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Döngel, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile çıkan aşk haberleri sorulunca, "Kendinize iyi bakın, iyi geceler. Gündemimiz şu an farklı, acımız var. Bunlar kısa konuşulacak şeyler değil" dedi.Sefo ile Sapanca'ya tatile giden Melisa Döngel'i paylaşımları ele vermişti. (Doğan SAVAŞ)
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                Haberler Saklambaç Demet Şener 'koruyucu aile' olmakla ilgili konuştu! "Ben bunu yıllardır yapıyorum"
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