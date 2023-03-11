Demet Şener 'koruyucu aile' olmakla ilgili konuştu! "Ben bunu yıllardır yapıyorum"

Deprem felaketinin ardından elinden geleni yaptığını söyleyen iki çocuk annesi Şener, 'koruyucu aile' olmakla ilgili ise şunları söyledi: "Benim için bir çocuğun eğitimini üstlenmek daha mantıklı. Ben bunu yıllardır yapıyorum." (Aydın HAMZA)