Demet Şener 'koruyucu aile' olmakla ilgili konuştu! "Ben bunu yıllardır yapıyorum"

Deprem felaketinin ardından elinden geleni yaptığını söyleyen iki çocuk annesi Şener, 'koruyucu aile' olmakla ilgili ise şunları söyledi: "Benim için bir çocuğun eğitimini üstlenmek daha mantıklı. Ben bunu yıllardır yapıyorum." (Aydın HAMZA)
ALIŞVERİŞ TERAPİSİ
Demet Akalın, önceki gün Esra Balamir ile İstinye'de objektiflere takıldı. Depremin ilk gününden beri elinden gelen ne varsa yapıp bölgeye de giden Akalın, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Uzun süre alışveriş yaparak stres atan Demet Akalın ve Esra Balamir, ardından AVM'den ayrıldı...Sıkı dostlar, soruları da yanıtsız bıraktı.
SABAH ŞAŞKINLIĞI
Burak Sevinç, geçtiğimiz gün sabaha karşı sevgilisi Sena Çakır'la Etiler'de görüntülendi. Çift, sabah 05.00'te çorbacıdan çıkarken, flaşların patlamasıyla şaşkınlığını gizleyemedi. Sevinç, "Tiyatro oyunumuzun prömiyerini gerçekleştirdik sonra da çorbacıya geldik. Sizi karşımızda görünce çok şaşırdık'' dedi. Çakır ise, "Arkadaşlar çok yorgunuz, başka zaman konuşuruz" diyerek evlerinin yolunu tuttu.